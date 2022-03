Jaime Pereira e un 10 de marzo máis especial, se cabe

Este 10 de marzo é tan reivindicativo coma sempre pero, se cabe, adquire máis relevancia para a comunidade autónoma e, sobre todo, para nós, as Comisións Obreiras, para a clase obreira galega, porque conmemoramos o 50 aniversario dos acontecementos de 1972 en Galicia, que marcaron o devir da historia: homes e mulleres, obreiros e obreiras acantoaron unha ditadura terminal e arriscaron a vida; en Ferrol, os compañeiros Amador e Daniel perdérona para nos dar ás novas xeracións un futuro mellor.

A maiores deste 50 aniversario, a axenda autonómica tamén sinala o 25 aniversario da declaración institucional unánime pola que o Parlamento de Galicia declarou o 10 de marzo Día da Clase Obreira Galega.

Dende as Comisións Obreiras de Vigo, ante estas dúas efemérides, propuxemos galardoar nos premios 10 de Marzo do Sindicato Nacional de CC OO de Galicia un compañeiro protagonista do acontecido na cidade aquel ano (como o foron outros compañeiros e compañeiras merecentes do mesmo recoñecemento, aínda que non foran distinguidos con este galardón). Estou a falar do compañeiro Jaime Pereira, Porriño.

Jaime Pereira aterra en Factorías Vulcano no ano 1965, con 18 anos. Ao pouco xa participaba en asembleas para coordinar as diferentes empresas e sectores: elaboraba táboas reivindicativas, preparaba as protestas –contra a carestía da vida, contra as horas extraordinarias, contra o incremento dos prezos, pola redución da xornada…– e levaba os panfletos no autobús de Viuda de J. Domínguez no traxecto Vigo-O Porriño, pola noite para a casa e pola mañá de volta para repartilas na empresa.

En 1971 participou na elección a xurados e enlaces. É elixido presidente da Agrupación VI do Metal, que engloba automoción, comercio metal e todos os estaleiros; a presenza das CC OO na empresa tórnase notoria. Membro do PCG, en 1972 foi o seu correo, pasaba o Mundo Obrero e a Voz do Pobo da rúa á empresa.

O 10 de marzo de 1972, sobre as 9 da mañá, asasinaron en Ferrol a Amador e Daniel. As dez da mañá comunícase este feito a Vulcano e, unha hora máis tarde e tras o chamamento á folga, os traballadores inician un percorrido polas rúas de Beiramar ata chegar a Bouzas, facendo un chamamento á solidariedade do resto sector naval. Desde alí, a concentración dirixiuse á zona Franca e á factoría de Citroën, onde espera a garda civil e os grises; nun inusitado dispositivo, a garda civil apostárase con metralletas enriba da cuberta da bancada de Río, en Balaídos. Foi o movemento folguístico máis importante vivido ata entón. O Goberno non se atreveu a dar a orde de despedimento.

A traxectoria política e sindical de Jaime non se para nos convulsos meses e anos que seguiron ao marzo de 1972. Pero nós parámonos aquí porque, amais da súa figura, queremos resaltar tamén as doutros compañeiros e compañeiras das Comisións Obreiras que, hai hoxe 50 anos, priorizaron o ben colectivo e saíron ás rúas de Vigo liderando a protesta e a repulsa polo asasinato de dous compañeiros de Ferrol e fixéronlle cara á ditadura.

Para vós, para toda a clase obreira que ese día antepuxo a solidariedade e a procura dos dereitos e liberdades ao medo e a represión, o noso máximo respecto, afecto e compromiso de seguirmos loitando por unha sociedade máis democrática, máis xusta e máis igualitaria.

Vivan as CC OO.

*Secretaria xeral da unión comarcal de CC OO de Vigo