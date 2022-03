A Professora Rita Ferrán

Acaba de partir para o Além, a Professora de Latim e cara companheira e amiga, durante várias décadas, de Institutos de Ourense, nomeadamente o conhecido inicialmente como “Masculino” e anos depois como “Instituto Eduardo Blanco-Amor”. Vou lembrar apenas alguns acontecimentos e situaçons vividas desde o ano 1972, em que me incorporei como “Professora Catedrática de Língua e Literatura Espanhola” nesse centro até ao ano 1979.

Era um centro com um claustro constituído por competentes e qualificados professores, estávamos sempre atualizados, o mais habitual era participar em todos os cursos de formaçom existentes na Galiza; procurávamos ser bons pedagogos, éramos muito trabalhadores, potenciávamos o esforço e trabalho dos alunos. Todos sabíamos que o aprovado estava em 5 (Cinco) e até havia muitas dúvidas no que diz respeito a se se podia baixar a 4.5 (sic!). Em contrapartida com este elenco excepcional, estavam os alunos com muitas virtudes e umha excelência académica tam notável que hoje podemos vê-los em postos de trabalho diversos nas empresas, como funcionários nas Administraçons Públicas ou mesmo como importantes líderes políticos que nom som do caso mencionar. Que nos lembrem, origina umha enorme alegria difícil de explicar.Temos comentado muitas vezes com os companheiros a felicidade que nos ocasiona, ver-nos cumprimentados e queridos despois de tantas décadas.

Nessa altura havia autêntica liberdade de cátedra, o galego era umha língua habitual. Só lembrarei que no programa da nossa matéria os alunos tinham que ler, obrigatoriamente, três obras da Literatura Galega: “A esmorga”, “Cantares gallegos” e “Follas novas” e por volta de vinte clássicos da Literatura Espanhola, que nos tinha inculcado o Professor Henrique Moreno Báez. Além do mais, podíamos ministrar aulas de galego de caráter voluntário, assistiam por volta de 15 ou 20 estudantes (o seu objetivo era apreender e nom obter um diploma). Eduardo Blanco-Amor explicava a sua obra nas aulas e havia interessantes colóquios, nas suas conferências estavam muito atentos, no salom habilitado quase quatrocentos estudantes mantinham-se num absoluto silêncio. Apesar de que nas aulas podíamos ter mais de quarenta alunos, nom lembramos problemas de disciplina nem faltas de respeito por parte dos alunos. O profundo respeito e carinho era recíproco.

Os claustros duravam várias horas, havia debates e discrepâncias, mas todo ficava solucionado com um café no bar do Benito, com a gastronomia no centro ou no domicílio de algumha professora. Especialmente relevantes fôrom os problemas existentes para que esse Instituto levasse o nome do excelso escritor ourensao. Alí todos juntos, conseguimo-lo. Nesses anos nasceu umha sincera e profunda amizade que perdura até ao dia de hoje, nunca poderemos esquecer aqueles anos de camaradagem e amizade. Porém o mais relevante da nossa óptica é que os nossos alunos finalizavam os seus estudos com umha excelente competência e formaçom, dominavam matérias como Latim, Grego, Língua e Literatura, Filosofia, Geografia e História, Física e Química, Matemáticas, Inglês ou Francês, Ciências Naturais, Debuxo, História da Arte... aliás as faltas de ortografia ou de redacçom eram corrigidas e nom toleradas (o propósito era formar cidados competentes, críticos com o saber e com as circunstâncias sociais e políticas).

Rita que estás no Além, irradiavas amor; “Mors omnia solvit” “A morte dissolve-o todo”, mas a tua voz, o teu profundo amor pola tua família, polos amigos e companheiros permanecerá para sempre no nosso coraçom (se nom houver amor nom somos nada!).