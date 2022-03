Las exigencias

Está visto que la Xunta corre el riesgo de acabar sirviendo como referencia –al menos en lo que a sus relaciones con el Gobierno central– de aquella especie de maldición según la cual “tengas pleitos y los ganes”. Y no sólo en el sentido de que importase, fuera cual fuese, el resultado –incluidos los perdidos– sino porque la duración de los procesos apacigua no ya el ánimo de acudir ante los tribunales, sino reduce los supuestos beneficios de una victoria judicial.

Viene, todo esto, a cuento de la nueva denuncia pública formulada desde Santiago contra la política de dos Ministerios, el de Transportes y Movilidad y el de Transición Ecológica. La Xunta estima que el primero aplica trato diferente y que el segundo, con esa diferencia, produce perjuicios, otra vez y sobre todo, a la comunidad gallega. En especial porque se refiere, la cuestión, a la reforma de la norma sobre Costas.

El quid está en que Transportes admite la utilización de los faros que dejen de prestar servicios para otros usos, como hoteles, mientras Transición Ecológica prohíbe específicamente la reconversión de las instalaciones afectadas por la nueva legalidad. El inconveniente es que Galicia tiene, en el marco de la antigua delimitación muchos más casos de afección que otras zonas de litotal, y no pocos inmuebles están ocupados por empresas en actividad y viviendas con residentes que se verían gravemente perjudicadas.

(No se trata de un intento por legalizar situaciones ilegales. Lo cierto es que, por muy diferentes motivos, hay casos que cuentan con licencias municipales, lo que produciría multitud de conflictos judiciales con final impredecible. Tampoco parece que el Ejecutivo gallego mantenga una estrategia de enfrentamiento: sólo de que la falta de coordinación interna en el Gobierno central provoque más daño que bien).

Ahora mismo no parecen injustas las críticas que recibe el departamento de Transición Ecológica –y ya ni se diga en el de Transportes–, algunas de cuyas decisiones han originado malestar en este antiguo Reino. Han faltado estudios serios, proyectos sólidos y han fallado plazos y compromisos. Que ahora esta situación se complique aún más no puede imputarse al de Galicia sino al Gobierno central que en ocasiones reitera la perversa costumbre de decidir sin meditar. Y casi siempre en igual dirección, mientras en otras se esmera en no caer en errores.