Cuando todavía nos debatimos por asomar la cabeza de entre los cascajos en que el maldito COVID-19 convirtió nuestras vidas estos últimos años, vuelve a sorprender nuestra acomodada existencia de Netflix, consolas y feng shui la crueldad y la barbarie que en forma de guerra nos acompaña, perpetua e inalterable, desde los primeros pasos de la Humanidad. Esa otra negra sombra que tan dados somos a ignorar, como si la cuota bélica que conforma y constituye parte inalienable, que lo es, de nuestra naturaleza la viésemos ya satisfecha con el penúltimo sucedáneo hollywoodense que, sin mayor esfuerzo, recibimos plácidamente en el sofá de nuestra comodidad. Ha tenido que ser un pueblo, al que la rampante inanidad de nuestra actual sociedad no daba más crédito que un cierto y hueco desdén, el que nos devolviese a la cruda realidad de nuestra historia: que la paz exige continuamente grandes sacrificios, y que una sociedad dormida, acomodada y complaciente habitará a menudo la antesala del cesarismo y la tiranía.

Ucrania, los ucranianos y todos cuantos hoy les dan siquiera un mínimo de aliento, nos recuerdan que su irreductible lucha en la defensa de sus vidas, de sus hogares, de su forma de pensar y sentir, en definitiva, de su recién estrenada libertad, representa el agónico llanto por alcanzar el mismo bienestar que otros muchos disfrutamos. Porque nuestra sociedad occidental, esa vieja Europa que tanto ha ofrecido al mundo, cierto es con algunas virtudes y muchos defectos, ha superado la devastación de dos guerras mundiales en medio siglo, la pérdida de decenas de millones de sus hijos y sorteado grandes desavenencias y enfrentamientos. Todo esto lo ha hecho Europa. Pero, a su vez, también ha sido capaz de desarrollar y ofrecer al mundo conocimientos científicos extraordinarios, de alcanzar unos niveles de bienestar como en ninguna otra parte, anhelo hoy de millones de inmigrantes que se juegan la vida por compartir nuestro modelo de vida. En definitiva, ha forjado caminos por los que cada uno puede encontrar su verdad y ofrecer también a la sociedad lo mejor de sí. Por esto, exactamente por esto, están dando su vida hoy miles de ucranianos: por disfrutar de lo que nosotros ya disfrutamos. Las más de las veces, ignorando su verdadera grandeza.

Encoge el alma y las entrañas contemplar el sufrimiento, angustia, muerte y desolación que el dedo siempre inquisidor de un dictador paranoico puede provocar en millones de personas. La historia está colmada de ejemplos. Desde Calígula a Iván el Terrible, de Hitler a Stalin o de Pol Pot a Milosevic, por citar tan solo algunos. Hoy, como vemos, tienen todos ellos en Putin un aventajado discípulo. Un Nerón del siglo XXI, que desde su particular consola kremliana juega con la vida de millones de seres con la misma indignidad con la que actuaron sus maestros. No en vano presume de que su abuelo fue el cocinero particular de Stalin, el mismo que ya en el bienio 1932-33 había masacrado a cinco millones de ucranianos en el llamado Holodomor o Genocidio ucraniano.

"Constituye hoy un ejemplo de dignidad, de solidaridad entre sus gentes, de respeto a su tierra"

Sin embargo, cuando sucesos tan graves como la aniquilación de Ucrania o el exterminio de sus ciudadanos se muestra ante nuestros ojos, debemos analizar qué no hemos hecho para impedirlo. Preguntarnos ¿cómo puede el excanciller alemán Schroeder desmantelar sus tradicionales fuentes de energía y dejar más de la mitad de su país al albur del gas ruso y de quien maneja el grifo? ¿Es admisible que quien esto hizo sea hoy el presidente de la mayor gasera rusa, la empresa más beneficiada con aquella decisión? ¿En qué ocupaban su tiempo nuestros dirigentes cuando todos los oponentes políticos del exagente de la KGB eran eliminados, vía polonio, o encarcelados tras meras pantomimas judiciales? ¿En qué descansaban su tranquila pasividad, cuando no aquiescencia, los dirigentes del mundo libre cuando Rusia invadía y se apropiaba impunemente de Crimea y Donbass? O ¿por qué no reaccionó como debía el Gobierno de España cuando la mano del Kremlin distribuía por todo el mundo las fake news sobre el “alzamiento catalán” de octubre-17, dejando a España a los pies de los caballos y a nuestras Fuerzas Armadas como una pandilla de torturadores? ¿A qué obedece tanta pasividad, tanta indolencia, tanta falta de responsabilidad?

Por todo ello, por la lección que con su lucha a sangre y fuego está dando al mundo, Ucrania constituye hoy un ejemplo de dignidad, de solidaridad entre sus gentes, de respeto a su tierra y a su bandera. De un deseo irreductible de caminar por una senda de libertad, en la que nadie le marque el paso desde la Nomenklatura. Esa que, como dice el historiador soviético Michael Voslensky, “constituye hoy la clase dominante y explotadora del pueblo ruso”.

Ánimo infinito a mi querida prima Irina y a todos los ucranianos. Seguirán luchando por su libertad, en pie de igualdad hombres y mujeres; que esa es la verdadera igualdad, y no la de caña y gambas. Lo hacen por su país, por sus gentes, por la dignidad de un pueblo al que se pretende volver a subyugar. Y así continuarán, aunque les vaya en ello la vida, ahondando cada día en la estima y admiración de un mundo cómodo y en holganza.

Al menos hasta que los Garzón, Belarra, Echenique, Bildu o el BNG acudan comisionados a Moscú, con sus argumentos de paz, una rama de olivo en la mano y una margarita en el ojal, y convenzan a quien hoy con tanto esfuerzo defienden, para escarnio de una Humanidad sobrecogida ante este nuevo holocausto.