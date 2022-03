Os nosos novos veciños

Se Dante engadira un inferno máis, aos sete que relatou con sorprendente precisión, ben podería este estar situado nos corredores humanitarios que comunican Ucraína con Polonia, onde nenos, anciáns e nais desesperadas, fuxen da vileza dun miserable coma Putin, que está a marcar as súas vidas a lume... e as nosas.

Moitos virán para o noso Lalín, coa esperanza de que unha nova terra poida ser un fogar durante un tempo, no que os seus fillos poidan ter infancia, e onde a infamia que están cometendo co seu país poidan observala con indignación, mais sabendo que os seus están protexidos. Chegar a unha terra sen saber o seu idioma, a súa cultura e os seus costumes é algo ao que os galegos están acostumados dende tempo inmemorial. Aquí todos coñecemos veciños que en décadas pretéritas fuxiron da fame buscando novas oportunidades, ou os máis vellos fuxindo da nosa guerra... a Civil.

Lalín estes días dá mostra de ser unha sociedade solidaria, disposta a axudar a quen tan mal o está a pasar. É emocionante ver volcarse a veciñas e veciños ateigando os pavillóns con medicinas, roupa, alimentos non perecedoiros, aos bares con coletas económicas que nunca serán suficientes, e aos políticos, polo menos no que respecta a quen lles escribe, dispostos a deixar ao marxe leas para colaborar.

Veñen por tempo indefinido porque un sátrapa decidiu que tiñan que deixar atrás as súas vidas, mentres bombardean os seus fogares e as súas ilusións. Mortos civís, familias separadas, país esnaquizado, e futuro incerto. O inferno máis duro é o que se vive en vida, aquel no que os teus sentimentos non importan, aquel no que ti so es un número, aquel no que so pasas a ser parte da estatística do terror. Un inferno europeo, a 3.000 quilómetros do noso Lalín, que pon moi alto o listón á política, e no que agora si hai que demostrar quen está á altura das circunstancias, ou quen evidencia as súas limitacións, mais o fundamental é que cada un de nós en Lalín teña claro que cada acción positiva cara os nosos novos veciños, e cada esforzo por integralos, fará do noso pobo un lugar do que sentirnos moito máis orgullosos, neste momento clave da nosa Historia.

*Coordinador de Compromiso por Lalín (CxL)