Mi nombre es Lorena, soy mujer y tengo una discapacidad visual. Estas dos palabras, “mujer” y “discapacidad”, fueron las primeras que me vinieron a la mente cuando me propusieron que escribiese este artículo en conmemoración al día internacional de la mujer, ya que mi forma de ser, de pensar y de actuar se basan en estos dos conceptos. Nací mujer y siéndolo con discapacidad, en una sociedad que se dice ser avanzada, pero que en realidad lo es a medias. En algunos ámbitos, tales como el tecnológico estamos extremadamente avanzados e incluso llegamos a logros que nuestros padres, abuelos, etc., creían imposibles, pero en otros todavía falta mucho por caminar. Por suerte, no he tenido grandes dificultades a lo largo de mi vida, pero si me he encontrado con muchas situaciones controvertidas, ya desde muy niña, en las que se pusieron en duda mis capacidades y mis habilidades por tener una discapacidad y aún por encima siendo mujer. Ejemplos de ello son quejas de padres en el colegio que pensaban que el hecho de que sus hijos me tuviesen como compañera en clase les podría perjudicar académicamente o personas que se asustaban y no entendían como una chica joven y ciega podía viajar sola y “cómo sus padres le dejaban”, ya siendo mayor de edad.

Actualmente, puedo decir que soy afortunada por tener un cargo de responsabilidad en una gran entidad. Y digo afortunada porque por desgracia aún a día de hoy son pocas las mujeres en las que se confía para asumir puestos de liderazgo y lo que tenemos que conseguir es esa sociedad inclusiva a todos los niveles en los que ninguna mujer necesite decir que ha tenido suerte por alcanzar sus objetivos, ya sean laborales como en cualquier otro ámbito, sino que se valoren a “todas las personas” por lo que son sin prejuzgar, sin tener en cuenta ciertos atributos tales como el género o la discapacidad que nada tienen por qué influir en el “buen hacer”. Y esta lucha para alcanzar este logro, no es única tarea de las mujeres sino de toda la sociedad. Es una lucha compartida. *Subdirectora ONCE Vigo