A guerra é de covardes

A política é a difícil arte de crear un problema onde non o hai e buscarlle e darlle a solución equivocada e máis complicada posible. Aínda peor cando falan os fusís e os tanques.

Populismo está a se converter na palabra de moda nestes tempos, no que todo se compra e vende, nada perdura e todo absolutamente resulta banal, menos a vida dos que morren pola nosa insensibilidade e egoísmo, manipulado por estes que están a construír nas nosas ficticias democracias occidentais un sistema político no que a representatividade do pobo e a xente a través do voto, a “democracia”, ou goberno do pobo, en realidade, en que eles fan despois con ese voto o que lles peta, mentindo e adaptando a legalidade aos seus intereses en cada caso, tan pronto gañan as eleccións, cando non, como temos visto en Rusia, en Venezuela ou en Nicaragua, para se perpetuar no cargo ata o infinito e máis alá.

Pasamos case sen decatarnos, trala caída do muro de Berlín e o derrube das economías socialistas/comunistas, dunha economía real produtiva a un capitalismo globalizado, que resulta ser basicamente financeiro e, polo tanto, especulativo ao cen por cen.

Esta realidade resulta ser o caldo de cultivo ideal para os movementos chamados “populismos”, xa que se moven coma peixe na auga, no descontento e a frustración que vén parella coas políticas de reformas, que non son máis que a materialización do neoliberalismo capitalista; os ricos máis ricos cada vez, e os pobres máis pobres, desaparecendo a clase media, que non interesa, e para a súa implantación créase sen pudor unha falsa crise, e como consecuencia faise imprescindible, en paralelo, aplicar medidas correctoras sobre dereitos sociais, laborais e xurídicos acadados ao longo de dous séculos de loita sindical dos traballadores, dende a Revolución Industrial, berce das teorías anarcosindicalistas e, por ende, do socialismo.

Pero, ollo, porque estamos a vivir unha situación que semella xa vivida no período entre guerras do século XX e xa temos o primeiro conflito armado, real e non nun vídeo xogo, preto de nós. O desencanto e o descontento desesperado da xente foron as causas que trouxeron as consecuencias coñecidas de todos: A segunda Gran Guerra mundial.

Na actualidade, volvemos ver o desencanto, a agonía do neoliberalismo capitalista e a súa presión sobre os pobos e a xente e, deste xeito, a aparición dos líderes populistas, os nacionalismos, os extremistas do nazismo radical e o racismo puro e duro, en Rusia, USA, Francia, Italia, Romanía, Bulgaria e unha interminable lista de países que camiñan cara o lado dunha nova forma de fascismo capitalista, e curiosamente revestida e bendecida pola nosa santa Democracia, o que vén demostrar, novamente, o papel desenvolvido na manipulación dos medios de produción e comunicación a través da información publica, tal e como descubriu no seu día o monstro asasino Goebbels, o mesmo que defendeu; unha mentira mil veces repetida, remata por se converter nunha media verdade.

Sen dúbida, a guerra é a solución dos covardes.