Los céntimos

Así que, mientras –parece– la atención política se concentra en la guerra de Ucrania y los acontecimientos que sacuden al PP, las soluciones adoptadas y sus posibles repercusiones en Galicia, la hacienda y la vida de la gente del común siguen como siempre. A veces desde la sensación de que pertenecen a otro mundo: por ejemplo, en el sector ganadero, en el que es posible que no sean pocos los que acojan con alivio la reacción de la Xunta a la presentación de documentos en los que se prueba –en principio– la compra de leche contra legem, y el anuncio de una intervención eficaz para impedirlo.

Se venía incumpliendo la norma y denunciado el hecho reiteradamente sin éxito, así que quizá esta vez vaya en serio lo de los controles. Y a ello convendría añadir que hay en el sector también cierta satisfacción por la propuesta que Medio Rural dirigirá al Gobierno central para añadir unos céntimos a los precios de venta de la leche. Se trataría de una especie de compensación para hacer frente a las pérdidas de los productores a la hora de afrontar la demanda de la industria, algo que denuncia desde hace tiempo sin respuesta.

Queda dicho que la iniciativa del Ejecutivo gallego aparenta positiva, y seguramente lo es en algún aspecto, lo que la hace no solo una muestra de interés, sino incluso una posibilidad de estudiar, en caso de duda o negativa del ministerio, que la aplique la propia Xunta. Al menos mientras se analiza y/o se discuta pero, y quizá eso resulte decisivo, solo como un remedio de emergencia y siempre que se acompañe de controles efectivos para que esos céntimos cubran las pérdidas.

En todo caso, hay una exigencia que, si se acepta, resolvería de raíz el problema: que se haga cumplir la ley o se elabore otra. El sindicato Unións Agrarias, que mantiene una línea reivindicativa propia, afirmó que la obligatoriedad de la norma que prohíbe comprar por debajo de los costes de producción y el compromiso de la Xunta para el control zanjaría la cuestión sin depender de ayudas adicionales. No es frecuente que una central de izquierda coincida con un gobierno de centroderecha, y eso le da aún más valor.

Ya puestos, y siempre desde el punto de vista particular, convendría ampliar el control no solo sobre la compra de leche, sino también de cárnicos. Porque, denuncian los ganaderos, se están adquiriendo terneros por debajo del precio real que determina su peso, de forma que se pierden hasta 250 euros por unidad. Y ahí no se puede admitir la ingenuidad de creer que a la hora de la verdad siempre hay libertad real para fijar cantidades: al decir de los productores el “si quieres vender, a este precio y, si no, te bebes la leche o te comes la carne”. O sea, una alternativa –o una costumbre– que devuelve a los sectores a tiempos que todos creían olvidados y que a veces “resucitan”.