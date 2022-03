Argelia: aliada natural de Galicia y España

El actual conflicto entre Rusia y el resto del mundo tiene que llevarnos a una profunda reflexión sobre muchas cosas. Igual que con la reciente pandemia, la evolución de las circunstancias tiene que llevarnos a analizar profundamente la cuestión de la dependencia de ciertos sectores estratégicos frente al proceso de globalización del comercio. Nadie puede negar que la globalización es buena desde el punto de vista económico y político es una buena cosa, pero esta globalización debe de contemplar el hecho de que hay dependencias que son peligrosas, sobre todo cuando ciertos productos estratégicos están en manos de megalómanos agresores y asesinos como es el caso de la Rusia de Putin. Las economías de las democracias y de los países pacíficos no pueden depender de este tipo de personajes.

Si bien la principal prioridad hoy en día es la resolución de este conflicto, que pasa por presentar un frente político unido, que apoye sin reservas la política exterior de España, además de acoger a los refugiados aliviando la presión sobre nuestros compatriotas europeos, especialmente Polonia. Ello no impide que empecemos desde ahora mismo a revisar la situación de dependencia de España. Es obvio que España no es autosuficiente en materia energética y parece claro que hay que actuar de manera rápida y decidida para resolver este problema dejando aparte buenismos ingenuos. Sin duda hay que apostar por las energías renovables, pero hay que hacerlo con realismo abandonando las políticas del NO y del NIMBY (Not in my backyard: ‘no en mi patio trasero’). Hay que analizar con rigor si estas fuentes de energía son suficientes o habrá que recurrir a la energía nuclear como hace Francia. Pero cualquier solución pasa hoy por la utilización del gas natural y para ello no se puede depender de Rusia. Argelia está siendo en este sentido un aliado leal y amigo con un comportamiento solidario con nuestro país y nuestros compatriotas saharauis que no se reconoce alto y claro como se debería y sería lo justo, por no enfadarnos con Marruecos, país que no se comporta amistosamente con España, sino todo lo contrario, y que además hace lo mismo que Putin en el Sáhara Occidental.

"No retira embajadores, no nos da dolores de cabeza con la inmigración ilegal y es nuestro principal suministrador de gas"

Pues bien, Argelia no retira embajadores de España, no nos da dolores de cabeza con la inmigración ilegal, y además es nuestro principal suministrador de gas. Pero no solo eso, sino que las posibilidades de cooperación económica con ese país son muy interesantes no solo para España sino especialmente para Galicia. Argelia es un país con una población de más de 40 millones de habitantes, con un potencial económico notable, con una actividad en el campo de la construcción de viviendas sociales para tener muy en cuenta. Pero es que además tiene necesidad de suministrar productos lácteos a su población y es consumidora de ganado ovino y caprino. En definitiva, que puede ser un mercado potencial para la leche gallega y sus derivados, lo que puede asegurar unos precios más justos a nuestros productores. El panorama agrícola de Galicia presenta un panorama de suelo no utilizado que podría ponerse en producción, por ejemplo, con ganado ovino o caprino, cosa que a su vez tendría una influencia notable en la disminución del riesgo de incendios forestales.

Hace falta inversión y ello pudiera venir de la mano de empresarios argelinos que podrían estar interesados en invertir en Galicia para mutuo beneficio de las economías de ambos países. Además, Galicia cuenta con una estación de regasificación, Reganosa, que necesita ser suministrada y que tantos dolores de cabeza le dio al presidente Fraga. Lo recuerdo muy bien porque participamos en las decisiones para hacer aquello posible ya que la Consellería de Pesca y Asuntos Marítimos era la competente en materia de Costas en aquella época. Sirvan pues estas líneas para recordar a D. Manuel al que el tiempo le ha dado la razón en apostar por esta estructura estratégica. Recuerdo además lo que le dijo al conselleiro de Agricultura: “¡Desengáñese, amigo Romay, lo único que puede al monte gallego es la cabra!”. Recomiendo pues una misión exploratoria desde Galicia a un país amigo y estable como Argelia y estoy convencido de que ello resultará en un notable beneficio para España y para Galicia.