En 2011, no meu último debate do estado da Nación como portavoz do BNG, esgotados os dous primeiros anos da súa primeira lexislatura, díxenlle a Núñez Feijóo que “Galiza hoxe está peor, moito peor, do que estaba hai dous anos. Vostede é un mal xestor, incapaz de lle ofrecer a este país o desenvolvemento económico e o benestar que a sociedade galega demanda”.

E, con efecto, xa naquela altura daba para ver que aquel presidente da Xunta privatizaba e degradaba os servizos públicos –a dependencia, a sanidade, o ensino– e abandonaba á súa sorte a industria, o agro e a pesca. Que en canto non faltaba a ningunha das súas citas semanais coa prensa reaccionaria de Madrid entregaba os recursos do país –as caixas de aforro, a enerxía eólica– a amigos e empresas foráneas. Que combateu ferozmente contra a lingua e a identidade do país, faltando aos seus deberes como presidente, ao tempo que duplicaba a débeda pública e desistía das políticas sociais.

Trece anos despois, e a pesar da propaganda de bon xestor coa que os medios españois retribúen os servizos prestados, a realidade segue a ser esa: Galiza hoxe está peor, ben peor, do que estaba en 2009. Ten máis paro, menos habitantes, máis desigualdade, menos salarios e pensións, máis débeda, menos servizos públicos, máis estragos ambientais, menos industria, máis corrupción e menos presenza do galego. Eis o balance de Núñez Feijóo na Galiza.

E en contra do afirmado entre lágrimas hai escasos catro anos, Feijóo usou Galiza como trampolín para chegar a Madrid. Usou o país e o seu goberno como un medio para satisfacer as súa ambición persoal e para atender os intereses do seu partido, continuando a longa listaxe de políticos galegos para os que Galiza é apenas unha oportunidade de negocio ou medre persoal, xa que a política de verdade é a que se xoga en Madrid. “España como problema, Galiza como choio”, que diría o meu amigo Miguel Bastos.

Até ahí a referencia ao Núñez Feijóo que eu coñecín como presidente da Xunta. O que vaia ser del en Madrid aínda está por ver. E como sexa que, con todo, teño simpatía pola persoa tomareime a liberdade de lle dar algúns consellos. Non de quen sabe, ben polo contrario, mais só de quen olla a política con distancia e desde fóra do microclima de resumos de prensa, xefes de comunicación e aduladores.

Se eu fose el, e vendo como as gastan no PP, tería moito coidado con dossieres e chantaxes. O apoio dos baróns e das baronesas non é gratuíto. As condicións xa son evidentes: deixar que eles e elas sigan facendo os seus negocios (ao cabo, Casado foi laminado por investigar a corrupción da familia Ayuso) e decidan libremente as súas alianzas (coa ultradereita de VOX). Penso que non debería ceder á chantaxe e, se quer afirmar o seu poder, debe cortar de raíz a corrupción no seo do PP. En todo caso, el verá.

Tampouco é gratuíto o apoio do conglomerado económico e empresarial madrileño, mais conveñamos que aí, nese mundo, Feijóo ten máis experiencia. Ao fin e ao cabo, vendeulles Galiza a prezo de saldo.

* Exportavoz parlamentario del BNG