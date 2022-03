Ser Castro

Se consultamos certa bibliografía xenealóxica observaremos que os autores soen afirmar que Castro sexa o apelido dunha “liñaxe” orixinaria en Castrojeriz, no sul da provincia de Burgos, en Castela. Tal invención circula por Portugal tamén e xa se detecta no cronista (situado entre os séculos XIV e XV) Fernão Lopes. O noso nome común castro procede do latín castrum, “castelo ou fortaleza”. O significado de castro no noso idioma actual é este: “fortificación e agrupación de habitacións humanas característica dos antigos galaicos”. Hoxe cóntanse por centos as entidades de poboación e accidentes xeográficos que usan o nome Castro así na actual Galicia administrativa coma na Galicia histórica na que incluiremos territorios do norte de Portugal. “Confín dos verdes castros”, chamáballe á nosa nación Eduardo Pondal na letra do Himno.

Miramos a xeografía galega inzada de vilas, aldeas, montes, ríos, outros accidentes, que veñen, desde atrás, recibindo o nome de Castro en singular ou plural, con ou sen artigo, sufixado ou enteirizo. Lembremos que Torrente Ballester, levado desta avalancha onomástica, púxolle “Castroforte del Baralla” a unha súa cidade imaxinaria que tiña a propiedade de levitar e saír fora do tempo. Moitos topónimos pasaron a antropónimos. Así os nomes de lugar Castro diron en apelidos Castro e De Castro. Constituíron lexión os Castro da toponimia que se multiplicaron en apelidos. É certo que o apelido é usado fora de Galicia e mesmo por protagonistas da historia da importancia de Fidel Castro. Máis nada pode certificar unha orixe non galega do nome de familia de que tratamos. Desde logo, a afirmación de que as raíces de Castro estean en Castrojeriz faime acordante dalgún texto histórico portugués que se refere a Inés de Castro coma “dama castellana”. Esta columna celebra que, grazas ás pescudas de Sagrario Abilleira, puidese ser fixada definitivamente a data do nacemento de Rosalía de Castro. Esta, pola insistencia difusora da fundación de Iria que leva o nome da poeta, será, por sempre o 23 de febreiro de 1837: “Benedetto sia’l giorno e’l mese e l’anno...” (“Beizoado sexa o día e o mes e o ano...”). Sempre houbo unha erudición nobre e iluminadora como a que gasta Sagrario Abilleira e na cal Petrarca exerceu o seu alto maxisterio. Coido que son horas de abrir as fiestras e purificar a atmosfera na que pululou a especie de que o apelido Castro non veu ao mundo nas torgueiras e toutizais máis íntimos e recuados de Galicia.