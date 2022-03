Entendo que se precise establecer unha data concreta coa que lembrar, neste caso o 8 de Marzo, pero tamén creo que é un arma de dobre fío, porque nese día xa o propio sistema procura facer moito lavado e marketing, o chamado “ washing “, unha caste de mercantilización da problemática, unha mera instrumentalización dun grave problema.

E de súpeto aparecen ese día logos da celebración en empresas e institucións, pero… como dí o refrán: pasou o día, e pasou a romería. E ao día seguinte temos os mesmos problemas: os maiores índices de pobreza do mundo, a fenda salarial incluso nas sociedades máis avanzadas, e a dramática violencia contra as mulleres en tódalas súas facetas, con datos arrepiantes acotío, nacer muller na meirande parte do planeta, é comezar a vida cunha sentenza de morte na mán. Porén as loitas como a que deu lugar a celebración do 8 de Marzo, teñense que facer no día a día, e dendo tódolos ámbitos, porque só podemos avanzar cando as mulleres nos levantamos cunha única voz.

E propoño no eido económico, que se visualice con toda crueza a realidade do traballo das mulleres, publicando periódicamente ao longo de todo o ano en revistas e xornais, as cifras económicas do que supón de contribución ao Producto Interior Bruto ( PIB ), o traballo calado e non remunerado das mulleres, no fogar e nos coidados, do mesmo xeito que se fai coas cotizacións bolsistas das empresas do IBEX.

*Arquitecta