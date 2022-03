¿Viejo y activo? La prohibición como leitmotiv

La compatibilidad de la percepción de la pensión con cualquier acción que genere actividad económica está prohibida para los jubilados. ¿Para todos? Pues no. Para algunos, los asociados a Mutuas de colegios profesionales como sucede con médicos, químicos, abogados, arquitectos, gestores administrativos, procuradores de tribunales e ingenieros técnicos industriales, parece ser que, llegado el momento de su jubilación, pueden compatibilizar su pensión con la actividad laboral con independencia de los ingresos generados. El resto de los mortales tienen totalmente o muy limitado el poder compatibilizar su pensión con cualquier iniciativa que genere algún tipo de actividad económica, sin importar su calado. ¿Y tú, de quién vienes siendo, de la Mutua o del montón?.

Hay muchos ejemplos que ponen al descubierto lo absurdo de esta limitación que ahuyenta a los mayores en lo que significa seguir implicados en la sociedad más allá de las actividades lúdico-pastoriles que la administración tiene diseñadas para los jubilados. Así, hemos podido ver como a los figurantes que en su día participaron en el rodaje de la película “Ocho apellidos catalanes”, la Seguridad Social les remitió una carta donde se les informaba de que la remuneración obtenida por participar en el film, en torno a unos 60 euros por jornada, era indebida y que, por ese motivo, su pensión de jubilación sería revisada. La carta advertía sobre la incompatibilidad de la jubilación con ese trabajo, que por otro lado, dada su especificidad, sólo podían llevar a cabo personas mayores. Bueno a no ser que la productora, ante la complejidad administrativa de contratar a este colectivo, pudiera haber llegado al absurdo de disfrazar a jóvenes de viejos para ambientar la película, cosa que por suerte y dignidad no sucedió. La Seguridad Social obligó a las personas afectadas a devolver el dinero de la pensión correspondiente a esos días de rodaje por el mero hecho de haberse sentido útiles y vivos al participar en una experiencia única y creativa, alejada de las rancias propuestas oficiales programadas para el colectivo mayor.

Es momento de redefinir la vejez y su implicación en la sociedad. Para ello, habrá que ser creativo y articular nuevas fórmulas para que, sin dejar de percibir la pensión íntegra, que para los mayores funciona como una red de protección y seguridad ante cualquier tropiezo, los jubilados que lo deseen, incluso los de Clases Pasivas con una regulación mas complicada, puedan desarrollar proyectos aunque generen actividad económica. No es de recibo que, por ejemplo, para Rosendo el rockero, el cobro de su pensión sea totalmente compatible con la percepción de los derechos de autor por sus canciones, pero no con que pueda interpretarlas en directo sobre un escenario. Muy mal rollo para sus fans que le quieren aplaudir a él, y no a sucedáneos.

En este momento en que asistimos a una quiebra del sistema, ¿por qué las personas jubiladas que así lo deseen, no se les permite desarrollar actividades económicas y de este modo ayudar a paliar este déficit económico estructural?

Ya está tardando el gobierno en regular de algún modo la participación de los mayores en la cadena activa. De hecho están perdiendo mucha pasta. Imaginaros muchas personas jubiladas, que ahora sólo son perceptores contribuyendo a darle una alegría a las arcas del estado.

Además, una regulación en este sentido supone una verdadera revolución para la integración intergeneracional. Sería cuestión de diseñar fórmulas facilitadoras y solidarias, como por ejemplo que las personas jubiladas, debido a que ya cobran una pensión y con el fin de no incurrir en dumping con las que se encuentran en situación activa, abonen por sus actividades un porcentaje de IRPF superior y variable en referencia al montante de su pensión. Imaginemos que en un proyecto intervienen tres personas en activo y dos jubilados, uno con pensión media y otro con máxima, la fiscalidad por esa misma intervención para cada uno de los intervinientes sería diferente y adecuada a sus estatus. Esta podría ser una fórmula o quizá otro modelo relacionado con la cotización a la Seguridad Social que los técnicos estimen oportuna. Lo importante es que los viejos podamos desarrollar nuestros proyectos sin temor. Así que por favor, díganos lo que tenemos que pagar, pero déjennos hacer. Ah, y no nos saquen la pensión.

http://www.xaimefandino.com