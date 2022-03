La historia parece estar pegando unos acelerones demasiados bruscos, tan difíciles de comprender como de asumir. Si la pandemia centró toda nuestra atención en el cuidado de la salud, haciéndonos sentir vulnerables ante los efectos destructivos de un virus y obligándonos a cambiar de manera sustancial nuestros hábitos de vida, ahora la invasión rusa en Ucrania, además de devolvernos a la realidad de la guerra, se presenta como un remake de los momentos más oscuros del siglo XX. La aceleración es tan repentina que, en ocasiones, hace que nos decantemos por unas conclusiones, a menudo bastante hiperbólicas, que son refutadas pocas horas después.

El futuro de hoy es radicalmente opuesto al de mañana. Europa muere un martes por la tarde, ahogada en su inmovilismo y en su burocracia de Bruselas, y resucita un miércoles por la mañana con el uniforme de partisano portando la bandera de la democracia liberal. Los movimientos de ajedrez de Putin resultan ser medidas desesperadas y torpes; tras sus supuestas habilidades estratégicas, nos dicen, se oculta una psicopatía. Estamos ante una “tercera guerra mundial” o ante una “nueva guerra fría”. Y volvemos a vivir bajo la inminente amenaza de un “holocausto nuclear”.

Cuando todavía no hemos digerido el apocalipsis anterior aparece un nuevo anuncio de catástrofe; no dejan de publicarse comparaciones y paralelismos entre personajes y acontecimientos históricos. Putin es una mezcla de Ivan “el Terrible”, Stalin y Hitler. El conflicto en Ucrania puede generar un efecto dominó similar al de la invasión alemana de Polonia. La resistencia del pueblo ucraniano recuerda a la revolución húngara. Rusia es una nación herida incapaz de desprenderse del despotismo de los zares y las ambiciones imperialistas de los soviéticos. Y mientras tanto intentamos averiguar quién ejerce de Churchill y quién de Chamberlain. El pasado nos sirve para orientarnos geopolíticamente en el presente y especular sobre el futuro.

Hay, sin embargo, una serie de hechos concretos que nos pueden hacer reflexionar no solo sobre lo que tendremos sino sobre lo que ya tenemos. Imaginemos que un conflicto como éste estalla en un continente europeo plagado de países que no pertenecen a ninguna organización supranacional como la Unión Europea y que no muestran ningún interés sobre lo que se ubique al otro lado de sus fronteras. Esa Europa con la que sueña la extrema derecha en la que cada nación “recupera” su soberanía y se encierra en sí misma protegiéndose de todos aquellos que no encajen en su “proyecto histórico”. Pensemos también en esta izquierda que, después de que los tanques rusos comenzaron a circular por las calles de las ciudades ucranianas, alzó su voz contra la OTAN. O en los líderes independentistas catalanes que aprovecharon el ataque militar en Ucrania para pedir una mesa de negociación en Cataluña. O en Otegi posicionándose a favor de las soluciones diplomáticas y hablando de la nación del Guernica. Puede que lo que está sucediendo en Ucrania cambie nuestro mundo. Pero algunos en España siguen a lo suyo.