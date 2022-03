La previsible imprevisibilidad de Feijóo

Previsible, esa es la palabra que ha querido utilizar Feijóo para autodefinirse y para dar cuenta de lo que se nos avecina a los gallegos y a los españoles con la decisión de presentarse a la presidencia del Partido Popular.

Feijóo es un hombre previsible sí, pero previsible en su imprevisibilidad, que cultiva hasta el punto de crear el mito de que el día en que decidió quedarse en Galicia llevaba escrito los dos discursos, el del irse y el de quedarse. Lo cierto es que siempre ha gustado de los golpes de efecto, como tantos políticos que controlan hasta el extremo los tiempos de la comunicación, como si por un momento se sintiesen más poderosos que los medios y el resto de los políticos.

Controlar los tiempos es la ventaja del político en la competición por la agenda, y por eso se hizo tan famosa en su tiempo la libreta de Aznar o tan recurridos los silencios de Rajoy. Pero lo cierto es que Feijóo ha sido un presidente de Galicia previsible en su comportamiento institucional e imprevisible en cuanto al uso de los instrumentos de la competición política, y esto lo ha hecho extraordinariamente efectivo.

Ahora, sin embargo, llegan tiempos de total imprevisibilidad, y por eso Feijóo ha entrado en Madrid de la forma menos previsible, y no me refiero al incidente entre Casado y Ayuso, eso ocurrió hace mucho tiempo; Feijóo ha entrado en Madrid mostrando los dientes, desafiando a Sánchez mientras le tendía la mano.

El “no vengo a insultar a Sánchez, vengo a ganarle” es una declaración de cambio de estrategia que no va dirigida a Sánchez, va dirigida a los militantes del PP. Feijóo ha entrado en Madrid diciéndoles a los militantes del PP que va a enfrentar a Sánchez a su modo, y que por lo tanto vana oír cosas y a ver movimientos tácticos que no se habían visto en este partido en los últimos tiempos, pero que la estrategia sigue siendo la misma.

Sabe que Madrid no es Galicia, que su liderazgo aquí se asienta en su absoluta autoridad, mientras en Madrid se asienta solo en el poder que pueda ejercer. Y por eso tiene que arriesgar, pero si algo es previsible en Feijóo es su escasa adicción al riesgo.

En Madrid no le esperan los votantes centrados de Galicia; los que rodeaban Génova no se parecen en nada a los votantes populares a los que está acostumbrado Feijóo; los que cercaron al sede del PP eran votantes a los que Casado les quedaba a la izquierda; y Feijóo sabe que si no genera incentivos para estos votantes tarde o temprano se encontrará con que los que hoy lo aclaman como salvador pedirán su cabeza.

Pero Feijóo no es Casado; puede que su liderazgo en Madrid no se sostenga todavía sobre la autoridad pero su relación con los barones regionales es muy fuerte, y ese es un patrimonio que Casado no tenía.

Por eso, lo más previsible es que a partir de ahora Feijóo nos ofrezca su cara más institucional para los temas de la guerra y su cara más competitiva para la política interior, que es lo que haría alguien que quisiera alimentar a la vez a los votantes de centro y a los cercanos a VOX. Y de esta forma, nos mantenga a todos pendientes de su previsible imprevisibilidad.

*Equipo de Investigaciones Políticas de la USC