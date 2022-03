Don Leandro del Río, camarlengo de Lérez

Leandro del Río Carnota se hizo cargo de la parroquia de Lérez a principios de 1917, con el tiempo justo para celebrar la festividad del santo de Nursia (21 de marzo), popularmente conocida como san Benito del invierno. La concurrencia resultó multitudinaria y la víspera hubo verbena en la plaza de la rectoral, amenizada por una banda de música.

Precedido de fama de buen predicador, ningún vecino quiso perderse la misa solemne de las once y media para escuchar su plática y el nuevo cura no defraudó a nadie. Se ganó a la feligresía desde el primer momento: “Todos cuantos han oído al nuevo párroco hacen grandes elogios de sus condiciones oratorias”, señaló al día siguiente un periódico local.

Tanto elogio recibió su elocuente verbo, que dos meses después atendió una invitación de la Hijas de María para ocupar la cátedra del Espíritu Santo en el Mes de las Flores. Muchos pontevedreses acudieron a Santa María y don Leandro encandiló a la concurrencia con una exhortación de la virgen como madre de Dios. Además de su pico de oro, el párroco de Lérez llamó la atención por su imponente porte. Aquella tarde lució espléndido con capa pluvial en la procesión de la virgen, que recorrió el centro de la ciudad. Luego se hizo familiar su figura embozada en una gran capa negra para protegerse del frio invernal.

A partir de entonces y durante la década siguiente, don Leandro cultivó con mimo su labor pastoral. Ofició bautizos, bodas y entierros; sermoneó con convicción allá donde se requirió su presencia, y también colaboró en cuanta iniciativa u obra benéfica surgió por doquier.

A finales de los años 20, un diario local exaltó su quehacer diario y lo retrató como “persona de tanto prestigio, que diariamente practica la caridad como lo mandó Cristo: dando con una mano sin que se entere la otra”. Ahí radicó la clave del cariño y del respeto que recibió de su parroquia: la tolerancia y la comprensión que mostró con las debilidades y los pecados de feligreses y no feligreses, sin hacer distinción alguna, según incontables testimonios.

Hijo de Antonio del Río Castro, destacado político y último gobernador de Filipinas, de quien conservaba lanzas y armas en la casa rectoral, don Leandro comulgó con el nuevo tiempo que abrió el advenimiento de la República.

De una asamblea de curas de toda la provincia y con el beneplácito del obispado, nació su presentación a las elecciones generales de 1931, primero en la candidatura republicano-agraria y finalmente en solitario, como figura independiente. Su nominación como diputado se dio por hecha en la prensa de aquellos días tras los primeros escrutinios, pero finalmente se apagó su suerte por la sombra de un pucherazo.

Tres cuartos de lo mismo ocurrió en 1933, integrado en la candidatura del Partido Republicano Conservador. Don Leandro se vio diputado hasta el resultado definitivo, que de nuevo le dejó fuera de las Cortes republicanas

A lo largo de la Guerra Civil, puso una vela a Dios y otra al diablo, con perdón. Es decir, que estuvo con el bando de Franco en una Pontevedra sometida; pero también hizo cuanto pudo por salvar a cualquier parroquiano amenazado de un fusilamiento seguro. Diversos testimonios familiares corroboraron su valerosa actitud frente a algunos despiadados asesinos.

Aquella guerra incruenta causó no poca desgracia a don Leandro en su endemoniado ámbito personal. Él tenía con su ama de llaves (Rosa) una hija (Maruja, luego esposa de Blanco Tobío) y un hijo (Francisco), quienes pasaban por sobrinos junto a Elena (luego esposa de Viñas Calvo) y Carmiña (“la alcaldita”), ambos hijos de su hermana Elena. Todos vivían juntos en la casa rectoral. Entonces tuvo una hija más (Carmencita) con una joven sirvienta que puso tierra por medio, dio a luz en Portugal y nunca le faltó ayuda para su sostén.

Como si de un castigo divino se tratara, don Leandro se vio en el tristísimo brete de enterrar a aquel hijo-sobrino. Él no podía estar más orgulloso de Paco, un brillante estudiante de Medicina en Santiago cuando estalló la contienda. Entonces, el joven se alistó en el “Baleares”, pero se libró de su hundimiento porque antes se hizo piloto. Y falleció en un grave accidente aéreo a finales de 1939, con la guerra ya acabada, cuando solo contaba 22 años.

Alguien que vivió de cerca esta historia aseguró a este cronista antes de morir que, con toda probabilidad, don Lino García García habría sido el confesor personal de don Leandro; por tanto, el encargado de perdonarle aquellos pecados de la carne. En realidad, toda su parroquia lo supo, pero nadie lanzó la primera piedra, y dejó hacer de su capa un sayo a don Leandro.

El párroco de Lérez continuó con su labor pastoral en los años 40 y, sobre todo, se volcó con la actividad política, su otra gran vocación, quizá la más verdadera. El jefe del Estado premió su trabajo con la encomienda de la Orden Civil al Mérito Agrícola, y recibió un gran homenaje del mundo labriego.

Sin duda, la procesión iba por dentro y por causa de una enfermedad parece que mal diagnosticada, terminó por convertirse en un adicto a la morfina para calmar su ira. Desde entonces vivió un infierno en su etapa postrera.

Un homenaje de Lérez a Juan Bautista Andrade con el descubrimiento de una lápida en su casa natal, fue su última intervención pública de cierta relevancia en septiembre de 1956. Luis Pintos ofició el acto, auxiliado por don Leandro, que tuvo su minuto de gloria entre las pláticas de unos y otros.

Sobre su terrible final, Filgueira Valverde dejó testimonio en su correspondencia con Sánchez Cantón. “El cura de Lérez -escribió- estuvo ahí unos días. Volvió trastornadísimo. Está para poco y lo poco que viva no será ya al frente de la parroquia”. A su fallecimiento, comentó a Cantón: “Dios le haya perdonado sus transgresiones en gracia de su buen fondo y de sus caridades. También me entero de que su muerte no fue tan desastrada como estuvo a punto de serlo, y ello trasluce ya la misericordia divina”. Un apunte esclarecedor.

Don Leandro del Río Carnota fue una institución viviente de la parroquia de Lérez, al igual que su gran amigo el médico Enrique González de la Ballina. Tuvo un entierro multitudinario y FARO reseñó en la necrológica de Benigno de la Torre la “condolencia popular” y el “general sentimiento”.

Las confesiones de los carteristas

Al poco de llegar a Lérez, se percató don Leandro de la presencia entre su feligresía del singular gremio de los carteristas. Su grado de indignación parece que creció parejo al conocimiento que tuvo de su ruindad. De modo que enseguida tomó la decisión de acabar con tan escandalosa situación. Manuel Blanco Tobío, lerezano hasta la médula, noveló aquel momento extraordinario en un relato inédito. No resulta difícil convenir que, en lugar de dar rienda suelta a su imaginación, el preiodista más bien se limitó a plasmar lo que don Leandro le contó en sus sobremesas familiares. El párroco citó en la rectoral a una comisión representativa del gremio y preparó un contundente sermón sobre la virtud de la decencia, desde el convencimiento de que sería capaz de enderezar al mangante más descreído. En cuanto terminó su plática conminativa, reclamó una promesa de enmienda; sin embargo, obtuvo como respuesta un clamoroso silencio. Y exasperado por aquella actitud, don Leandro exigió una pronta satisfacción. Un portavoz del gremio habló al fin y trato de explicar que no querían prometer lo que no podían cumplir. “Es nuestra vida -le dijo con humildad- y nunca tuvimos otra”. Ante el enfado de don Leandro, continuó su relato con aplastante convicción: “Con la sangre no se puede. Yo heredé este oficio de mi padre, mi padre del suyo y si Dios no lo remedia, mi hijo lo heredará de mí”. Como quiera que el párroco siguió en sus trece, el portavoz expuso su argumento definitivo. “Bien pagamos el oficio, no crea, qué entre quincenas y tundas, si esta inclinación tuviera cura, ya hace tiempo que la habríamos dejado”. “En lo de la sangre y la astilla llevaban razón”, pensó el cura, que pronto se dio por vencido, según el relato del cronista. Palabra de Blanco Tobío.

La política rural, su otra vocación

Finalizada la Guerra Civil, don Leandro dio rienda suelta a su otra vocación irrefrenable por su gen paterno y pronto se convirtió en el político más influyente del sector agrícola y ganadero de la provincia de Pontevedra. No podría afirmarse que descuidó su labor eclesiástica, ni mucho menos; pero tampoco resultaría menos cierto que dedicó mucho tiempo a atender sus nuevas responsabilidades, que conllevaron viajar a Madrid con cierta frecuencia. Primero fue vicepresidente de la Unión Territorial de Cooperativas del Campo, con Daniel de la Sota como presidente, entidad constituida a primeros de 1944 en el Teatro Principal. Y un año después resultó elegido por aclamación como prohombre de la Hermandad Provincial de Agricultores y Ganaderos. Al frente de esta entidad rural promovió la celebración en Pontevedra de la 1ª Gran Feria Exposición del Campo en la primera semana de septiembre de 1946, que alcanzó una repercusión enorme. El magno evento reunió a hermandades, ayuntamientos y granjas de esta provincia, y contó con una notable presencia del sector industrial en el recinto instalado en el Campo de la Feria (Plaza de Barcelos). Además, acogió el 1º Congreso Sindical Agro-Pecuario, que clausuró el ministro de Agricultura, Carlos Rein Segura. A esos dos cargos, sumó en 1947 la presidencia del nuevo organismo integrador de la Cámara Oficial Agrícola y la Hermandad Provincial de Agricultores y Ganaderos: la Cámara Oficial Sindical Agraria. Finalmente, su elección como procurador en Cortes representando a las Hermandades de toda España jalonó esta singular trayectoria de don Leandro. No cabe duda que aquella notoriedad que no obtuvo durante la República, la logró después con creces en defensa del mundo labriego durante el Franquismo.