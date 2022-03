El demonio, los rusos y nosotros

“Putin se ha vuelto loco”, dice la gran escritora rusa Liudmila Ulitskaya. Seguramente, pero, ¿solo Putin? El problema está en que a Putin los rusos lo votan y no hay indicios de que eso vaya a cambiar; al revés, la “reconquista” de Ucrania, para muchísimos rusos parte de Rusia, puede reforzar aún más su poder, que, no lo olvidemos, le viene de las urnas. Demonizar a Putin no hace falta, probablemente sea un demonio y goce al verse reconocido y temido. La cuestión es si en la UE nos tomamos al fin en serio nuestra defensa, que costará mucho dinero y un cambio de mentalidad, o preferimos imaginar (como algunos inocentes predicadores estos días) que existen de veras “vías diplomáticas” que no tengan detrás un músculo de disuasión bien trabajado y operativo. Macron, que intentó esas vías hasta la extenuación y sin importarle el ridículo, ya se ha enterado de que no.