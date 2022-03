La judicatura española cuenta con cuatro asociaciones mayoritarias: Asociación Profesional de la Magistratura, Francisco de Vitoria, Juezas y Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente. Al margen de sus distintos idearios, hay, sin duda, puntos de convergencia, pues, al fin y al cabo, les mueven intereses comunes sobre mejoras en la Administración de Justicia y condiciones de trabajo. Conscientes de ello y sabedoras de que la unión hace la fuerza, sus representantes han celebrado un encuentro –al que, de modo ampuloso, han denominado congreso interasociativo– con la finalidad de elaborar una relación de reivindicaciones. El comunicado en el que dan a conocerlas, expresa el deseo de buscar una Justicia de calidad basada en el trabajo de jueces responsables y comprometidos, objetivos para los que son “necesarias condiciones de trabajo adecuadas al nivel de excelencia que se exige a cada profesional”.

Las líneas de actuación y acuerdos nacidos de esta reunión son de una inesperada escualidez. Solo me referiré a algunos de ellos que aluden a necesidades sobre las que ya he escrito repetidamente –acaso ya demasiado– en este mismo diario. Por ejemplo, solicitan las asociaciones la adecuación de la planta judicial a la ratio europea de número de jueces por habitantes. El incremento de unidades judiciales es, en efecto, una necesidad urgente para poner fin a la injusta e intolerable sobrecarga de trabajo que pesa sobre los tribunales. En España tenemos once jueces por cada cien mil habitantes cuando la media europea es de veintiuno. Pese a ello, los responsables de esta vieja y enquistada penuria nacional no se sonrojan. Pero los jueces deseamos para nuestro país los niveles óptimos de que otros gozan; de ninguna manera debemos conformarnos con menos. No cabe esperar una justicia eficaz y de calidad con tribunales desbordados y unos jueces en situación de apremio permanente a causa de una imparable acumulación de asuntos. Es una situación endémica largamente descuidada y, en esa medida, objeto de pertinaces recordatorios y protestas. Roncas están las gargantas de tantos oídos sordos.

Hubiera sido oportuno que el comunicado se hubiese hecho eco también de la necesidad de abordar una nueva demarcación judicial que supere la añeja (data de 1834) basada en partidos judiciales. Una reforma cabal de la Justicia debe empezar, como toda construcción, por el suelo. Se hace preciso el replanteo judicial, en el sentido que al término se da en el ámbito de la construcción; esto es, acometimiento de un primer trazado sobre el terreno de aquellas líneas que han de marcar los cimientos del nuevo edificio de la Justicia.

“No cabe esperar una justicia eficaz y de calidad con tribunales desbordados y unos jueces en situación de apremio permanente”

Otra reivindicación que ha ido tomando cuerpo en los últimos años, a la vista de las experiencias vividas, mira al cumplimiento de la ley en orden a la protección de la salud de jueces y magistrados y la insoslayable garantía del derecho a la conciliación personal y familiar; para ello se reclama –¡una vez más!– la fijación de cargas máximas para que el trabajo se desarrolle sin daño para la salud.

Sorprende que no se haya aprovechado la ocasión para exigir –también por enésima vez– objetividad y seriedad en los nombramientos discrecionales de los altos cargos judiciales ya que esta es una de las causas del creciente e insoportable desprestigio del Consejo General del Poder Judicial y uno de los motivos que ponen en cuestión la necesaria imagen de imparcialidad e independencia de dicho organismo. Es preciso repudiar de nuevo los nombramientos debidos al clientelismo judicial y a designios ajenos al mérito y la capacidad. El Consejo ha abdicado de uno de sus cometidos más relevantes y delicados: cuidar de que los altos tribunales se caractericen por la excelencia, para lo que debe asegurarse de que a ellos lleguen los mejores jueces.

Todas estas son viejas reivindicaciones reiteradas hasta la saciedad y desoídas hasta el desdén. Esta circunstancia debiera servir para comprender de una vez que los simples comunicados emanados de reuniones interasociativas ya no hacen fuerza alguna si se limitan a repetir lo sabido. Hay que comprender que, a estas alturas, se hace necesaria otra fuerza, porque ya no basta la que nace de la unión; ahora se ha hecho imperiosa una reacción enérgica, la revulsión del puñetazo en la mesa para decir: ¡hasta aquí! Quousque tandem…?. Es lamentable tener que decirlo, pero no ser realistas no conduce a nada. Sé –y es cierto– que los jueces no somos muy dados a este tipo de gestos. Pero ya ha pasado el tiempo de bailar el suave y melindroso rigodón con el Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial. Hemos perdido mucho tiempo en esa contradanza sin resultado alguno. ¿Por qué volver al mero memorándum de añejas reivindicaciones harto conocidas por redundantes y siempre desatendidas? ¿Acaso a estas alturas puede esperarse que las demandas serán más eficaces por entonarse a coro? ¿Es que no hay constancia suficiente de que el Consejo ha venido haciendo oídos sordos? ¿No se ha visto ya que el Ministerio está siempre mirando hacia otro lado? ¿No es más que evidente que ambos están a otras cosas?

Si este encuentro interasociativo solo ha servido para redactar un listado archisabido de reivindicaciones y quejas y no un calendario de exigencias y acciones concretas, con todos mis respetos a la buena voluntad, ha sido el parto de los montes y una pérdida de tiempo.