Nos enfadamos muchas veces por lo que otras personas dicen. Sin embargo, los peores enfados, los que se enquistan, suelen tener más causa en lo que esperábamos oír y nadie dijo. Hay más guerra en los silencios que en un montón de palabras, igual que suele haber más futuro en una pareja que riñe que una pareja que no se habla.

Pensaba en esto porque hace poco me hicieron una pregunta: “¿Ayer no dije algo que esperabas que dijera?”. Me pareció una pregunta perfecta. Perfecta porque es atenta, porque quiere acertar. Porque reconoce la posibilidad de un error y eso cuesta reconocerlo. Perfecta para un día cualquiera antes de dar las buenas noches.

Cada vez creemos menos en las palabras, pensamos que únicamente los hechos cuentan, que el tiempo se lleva lo demás. Y sin embargo todos tenemos algunas voces grabadas en nuestra cabeza que seguimos recordando. Difícilmente olvidaré, por ejemplo, al chico que me dijo: “Me valdría con la mitad de lo que eres”. Tampoco olvidaré la voz de mi madre cuando me preguntaba si estaba malita, y adornaba todo con cien diminutivos más, como si así doliera menos. Ni a mi mejor amiga del colegio diciéndome: “Amri, yo querer mucho ti”, porque habíamos leído Misericordia de Benito Pérez Galdós y era nuestro mensaje en clave. Frases de personas que sigo queriendo, frases de películas, de canciones, de libros, que sin duda hacen que me sienta menos perdida.

El otro día un amigo me hablaba sobre el “poder” de los articulistas. Se acordaba de Alvite, de cuando corría para leer su columna y casi levitaba en la barra del bar mientras lo hacía. Claro que solo son palabras, un gesto minúsculo. Pero cuántas veces nos enfurecemos porque esta o aquella persona no dijo lo que esperábamos. Cuántas distancias insalvables surgieron porque nos faltó ese gesto.

A veces algo tan natural como sobrevivir, que hasta un pequeño ratón del desierto consigue sin esfuerzo (Dune, Frank Herbert), se complica por culpa de un silencio que dejamos avanzar. Cerramos filas en torno a nuestra posición como si no existiera ninguna otra posición válida en el mundo y nos olvidamos de pensar si nos quedan cosas por decir, incluso suficientes para detener una guerra.