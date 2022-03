(A)moral en Ucraína

“Certamente, o moralismo funciona ben cando acontece que ti es un liberal residente nunha democracia occidental e decides, ademais, que as consecuencias dos posicionamentos que tomas, ou que apoias, resultan irrelevantes diante do proceso xeral”. Desde logo, coido que ben pode acontecer que houbese quen pensase que as anteriores palabras proveñen dun pensador revolté ou aínda dun militante/representante dalgunha formación socio-política en sintonía coa “atmosfera” Putin. Mais non é o caso: o responsable das tales non vén ser outro máis que Eran Lerman, vicepresidente do Instituto de Estratexia e exasesor de Seguridade Nacional de Israel (poñamos, en consecuencia, o Mossad e/ou arrabaldes).

E, en efecto: quen máis, quen menos, tutti quanti andan a rivalizar agora mesmo na procura do adxectivo máis contudente: sátrapa, autócrata cruel e despótico, ditador despiadado, émulo de Hitler..., non faltan incluso aqueles que especulen arredor do verdadeiro estado mental do novo zar/secretario xeral de todas as Rusias. E en efecto, outra vez, Vladímir Putin e mais os seus deveñen precisos destinatarios de semellantes “piropos”: e é que, por máis reviravoltas que o dono do Kremlin debulle, agredir polas bravas, invadir sen máis un país soberano constitúe un flagrante delicto non xa só contra o dereito internacional senón así mesmo contra calquera lóxica civilizada. Está máis que cristalino, pois, que o pobo de Ucraína resulta ser a vítima dunha violencia absolutamente inxustificable.

Por que a invasión aquí e agora? De acordo coa doutrina oficial do Kremlin, os Estados Unidos están a incumprir por completo as promesas –verbais– feitas no seu día (isto é, logo da caída do muro de Berlín) a Michail Gorvachov segundo as cales a OTAN non iría avanzar nunca cara ao leste se unha Alemaña unificada entraba/continuaba a formar parte da Alianza atlántica. Xa que logo, e sempre segundo Moscovo, Rusia non fai ao certo outra cousa máis que defenderse, ela si, da perfidia e da malicia occidentais. Porén, vén ser esa realmente a única, e máis importante, razón do ataque?

“Tal parece que a aposta consista en agardar que Putin se esnafre nas rúas e prazas de Kiev”

Todos os imperios que no mundo foron, buscaron sempre asegurar as fronteiras e asemade acadar zonas de influencia. Restaurador –ou pretendente a restaurador– do Imperio zarista/soviético, Vladímir Putin participa, entón, desa mesma actitude. Agora ben; o propietario do Kremlin, tal e como nos tempos da Urss, dispón dun país con moi amplos recursos económicos e militares; mais, a diferenza dos tempos soviéticos, carece por completo dun auténtico potencial ideolóxico-cultural toda vez que non existe fóra do eido ruso unha “internacional putinesca”, un proxecto de veras exportable. Así as cousas, coido que cabe considerar que a invasión de Ucraína responde sobre todo a un afán de prestixio interno –e, acaso, tamén nalgunhas repúblicas exsoviéticas–, e asemade a un reforzarmento dun liderado que, se ben semella sen fendas, si que podería devir en cuestión nalgún horizonte próximo ou medio. Traducido: Putin séntese afogado e considera que toda Rusia afoga con el. Se non retornar a URSS, si que precisa, polo menos, recuperar algúns anacos daquela xeira.

“Non aceptamos chantaxes rusas nin, moito menos, a súa esixencia de manter esferas de influencia”, eis a contudente resposta de Washington. Vencedores, en 1991, da Terceira Guerra Mundial, os norteamericanos –e logo da moi errática etapa Trump– semellan dispostos, agora si, a administrar convenientemente aquela vitoria. Máis aló, daquela, do inaceptable da invasión, o caso é que semella ben difícil considerar que o presidente Zelenski e os seus seguidores se fosen opoñer de veras a un proceso –ese mesmo que na xeira actual pretende rexeitar Helsinki (e tamén Estocolmo) de “finlandización” do seu país se os gobernantes de Kiev non recibisen antes os ofrecementos, ánimos, alentos... desde o outro lado do Atlántico–. Iso si, por máis que “todos sexamos Ucraína”, vén de ser o propio presidente Biden quen matizase os límites do xogo: os soldados da OTAN non van cruzar a fronteira. Xa que logo, nesta nova partida de xadrez desta sorte de nova guera fría –agora mesmo, demasiado calorosa–, as xentes ucraínas deviron, si ou tamén, un sacrificado pión. “Mais non deixa de acontecer que aquel apartado das consecuencias dos posicionamentos que tomamos, ou apoiamos, constitúe tamén unha cuestión moral”: outra volta, as palabras de Eran Lerman cobran toda a súa pertinencia.

Fracasada, polo menos na aparencia, a blitzkrieg, e á canda da ofensiva económico-ideolóxica, tal semella que a táctica occidental –é dicir, norteamericana– consista en agardar a que os rusos se esnafren por completo nas rúas e prazas ucraínas e que en Moscovo –talvez con algunha actuación de Pekín polo medio– se inicie a decadencia do reinado de Putin. Cando escribo estas liñas, tal parece, polo menos, o estado da cuestión.

A ruleta (rusa, por máis sinais)? Con Moscovo aínda como protagonista, ou mesmo xa como secundario, máis tarde ou máis cedo, coido que ha de ser outra a mesa na que senten os actores desta nova entrega. Mentres, iso tamén, vai tocar pagarmos os pratos rotos.