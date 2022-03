Jacques-Yves y Elena

Tengo el recuerdo, siendo chaval, de aquel hombre enjuto de sonrisa perfecta –y constante–, con sus gafitas ínfimas, singular napia y gorro rojo. Tampoco puedo olvidar el ‘marketing’ ochentero convenciéndome para gastar toda la paga mensual en el primer fascículo de las aventuras del “Calypso”, donde se regalaba un bonete vermellón con el que emular al ídolo marino. Allá se fue mi fortuna y con tristeza comprobé que enfundarme aquella montera no mejoraba mi capacidad pulmonar, ni conseguía mejores apneas, ni ná de ná. Menudo chasco. Y es que ya se sabe, que el hábito... En todo caso, sí le concedo a aquella lana barata la magia que insufló en mí para intentarlo una y otra vez hasta que mis inmersiones mejoraron.

Se ha hecho público hace escasos días el último informe del IPCC, el grupo de expertos (científicos, analistas...) que asesora a la ONU en materia de cambio climático, con diversas suposiciones que presagian los peores escenarios de “Mad Max”. Seguro que si nuestro ‘commandant’ Cousteau todavía viviera se daría cabezazos al ver lo mal que lo hemos hecho porque en estos últimos veinticinco años el planeta se nos está yendo de las manos como nunca antes.

En este documento confeccionado por un plantel de más de 300 científicos de 70 países, durante los últimos cinco años, hay una destacada participación viguesa: Elena Ojea. La investigadora de la Universidade de Vigo es la autora principal del capítulo dedicado a los océanos y los ecosistemas marinos. Estos días la he escuchado con atención porque en su trabajo nos advierte que las especies marinas están al límite de su tolerancia. Aumenta la temperatura y merman las inmensas praderas marinas, bosques de algas, los arrecifes... Igual que el aire se hace irrespirable, también el mar se hace inhabitable. Plantea Elena soluciones sensatas pero ¿somos capaces de implementarlas?

Todo esto me pilla con el alma encogida por la tragedia del “Villa”, sin embargo leyendo estas tremendas conclusiones pienso que el gran drama todavía está de camino. Llegará cuando no haya hombres que llorar, cuando simplemente no podamos faenar. Sin pesca. Porque la vida acuática se tenga degradado tanto hasta casi desaparecer.

Sí, lo sé, es fin de semana y Freddie tenía razón con su “The Show Must Go On”, aunque desconozco hasta cuándo. De lo que sí estoy convencido es que descubrir a Ojea me ha salido bastante más barato que aquel coleccionable y con idéntico provecho porque también me ha metido las ganas en el cuerpo como el gorro de Cousteau. Ahora hagamos lo posible para revertir esta situación. No solo por los que hoy estamos aquí, sino, como decía Jacques-Yves, por los que vendrán. Gracias, Elena. Va por vosotros, chicos del “Pitanxo”. Suena Queen.