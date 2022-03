Tras máis de 25 anos no mundo da política activa, agora como cidadán que xa ve os touros dende a barreira, sigo con interese os problemas que hoxe nos preocupan a todos, no ámbito autonómico, no ámbito estatal e no mundial, e sinto que nunca coma hoxe me embargou unha preocupación tan grande polo futuro dos meus fillos e dos meus netos. Pero como sería difícil facer unha análise completa do panorama actual, nos distintos aspectos, vou referirme a un máis concreto e máis próximo para nós os galegos. A crise no Partido Popular e a súa, xa, encarreirada solución.

Dende a miña experiencia, podo afirmar que é unha obriga dos políticos poñer por enriba de todo os intereses xerais dos cidadáns e do país, e nada máis importante para que isto poida acontecer que contar con partidos políticos estables e con capacidade e vocación de diálogo, cando as condicións e os temas que a todos nos preocupan así o esixen. Teño o convencemento de que así pensou o presidente Núñez Feijóo cando, véndose reclamado dende distintos puntos e estamentos do Partido Popular, decidiu dar un paso adiante. Como simple observador, dáme a impresión de que os problemas que nas últimas semanas alumearon no Partido Popular esixiron este paso, que, estou seguro, da tranquilidade ao propio partido, pero tamén a unha parte importante da cidadanía, especialmente, preocupada ante a situación. Alberto Núñez conta con formación, capacidade e longa experiencia de goberno para abordar o futuro do Partido Popular con garantía de éxito, pero, ademais, parece contar tamén con algo moi importante; o apoio unánime da formación, que garante a unidade de acción nestes difíciles momentos. Protagonista de catro maiorías absolutas e con posibilidades razoables de conseguir unha quinta e seguir comodamente a fronte da Xunta de Galicia, asume o reto de poñer fin á crise do Partido Popular e tratar de sentar as bases para unha alternativa de goberno en España, co ánimo, seguramente, de trasladar a Madrid o exitoso modelo de xestión desenvolvido en Galicia, partindo da idea acertada de que o que foi bo para Galicia será bo para España, e viceversa. É certo que moitos se preguntarán: Que vai a pasar en Galicia coa súa viaxe a Madrid?. Non parece que isto deba ser algo preocupante. En primeiro lugar, porque o sentidiño que ten amosado nos seus anos á fronte do goberno e a súa indiscutida autoridade moral e política estarán tamén presentes nos relevos que a súa marcha vai impoñer. En segundo lugar, porque no Partido Popular de Galicia quedan persoas capaces e con suficiente experiencia para asumir as responsabilidades no partido e no goberno. Estou seguro de que moitos lectores, neste momento, teñen na súa mente máis dun nome para o obrigado relevo de Alberto Núñez. Nomes que tamén eu teño, pero que por respecto a todos me reservo. * Ex secretario xeral del PPdeG y exconselleiro