Es posible que. a estas alturas, no sean los dirigentes del PPdeG los únicos ocupados con la planificación del próximo desafío electoral, a unos quince meses vista: las municipales. Una cita con las urnas en la que, guste o no, será aquí el primer termómetro para medir los efectos de la marcha del señor Núñez Feijóo, del mismo modo que el propio don Alberto podrá tantear el efecto social, por más que indirecto, de su incorporación a la jefatura de ese partido. Es así como funciona el calendario político, que no se mide como el otro, sino de convocatoria en convocatoria, aunque con lecturas diferentes.

En esa línea también trabaja la oposición, aunque de manera distinta. El PSdeG-PSOE tiene dos frentes abiertos todavía, que son el cierre de la renovación de sus cuadros locales y de su propia imagen, además de encontrar el modo de competir con su aliado natural en caso de necesidad, que es el BNG, pero sin abrir heridas que no se puedan cerrar. Eso aparte, habrá de lidiar la socialdemocracia gallega con el peso, no buscado, de la actitud de su dirección federal, y el Gobierno central, hacia sus socios parlamentarios, indeseables algunos para una parte nada desdeñable de sus votantes. El Bloque, a su vez, se afana desde hace tiempo en reforzar al máximo la figura de su portavoz nacional y –sin duda– en su día candidata a la Xunta, primero para que nadie aquí la desconozca y, además, para que se la identifique con proyectos “de país”, a los que alude sin desdeñar lo local. Y los desgrava, cada vez que tiene ocasión, con habilidad, inteligencia y una estrategia bien preparada, dirigida y matizada en función de las audiencias que busca. Porque el modelo de campaña cambiará de arriba abajo y no solamente aquí en Galicia. En ese sentido en muy probable que la izquierda en su conjunto tratará de aprovechar la ventaja táctica que en principio le ofrece la marcha del pronto expresidente de la Xunta y la necesaria adaptación al cargo –y al poder autonómico ejercido en primera persona– de quien sea el relevo de don Alberto. Aunque, y conviene insistir, el modelo no podrá fundamentarse, como antes en Fraga y Feijóo, sobre una personalidad tanto como sobre un perfil en el que no cuente tanto el carisma como la eficacia y la experiencia en la gestión de los asuntos públicos. Sea como sea, y frente a otras opiniones, quien esto escribe no descarta la aparición electoral de Vox en Galicia. No como fuerza significativa –salvo en el caso poco probable de que llegue a ser necesaria aritméticamente para decidir una mayoría–, pero sí en algunos municipios en los que ha sobrevivido una derecha clásica que no se decidía a moverse primero por la persona de Fraga y después por la personalidad de Feijóo. Lo que sea sonará, pero ese papel que se atribuye el todavía titular de la Xunta –aunque sin dejarlo del todo claro– como “recambio natural y necesario en beneficio de España”, va a tener que demostrarlo. El crédito lo tiene en gran parte del país, pero de oídas: a partir de abril, cuando asuma oficialmente la jefatura de la oposición –en la que tiene muy corta experiencia– puede ser otra cosa. Bastante más difícil, dicho sea de paso.