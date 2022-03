En Galicia, a diferencia de Cataluña o el País Vasco, estamos acostumbrados a exportar políticos. Tienen como habitual destino Madrid. La mayoría no pasan de calentar el asiento en la Carrera de San Jerónimo, pero ya no son pocos quienes alcanzan más altas encomiendas en algún ministerio o en el restringido ámbito de La Moncloa. Es cierto que estas tareas están hoy un tanto relativizadas, pero no dejan de tener su efectivo ámbito de influencia y poder, sobre todo en épocas atribuladas como las actuales.

Alberto Núñez Feijóo hace por fin realidad lo que todo el mundo consideraba su persistente y oscuro objeto de deseo. Es cierto que, después del desplante de 2018, muchos dábamos por pasado este tren, pero la política tiene estas esquinas y segundas oportunidades. A Churchill lo fueron a buscar a Chartwell para rendir sus mejores horas cuando ya mediaba la sesentena y a Manuel Fraga, la solemne Berenguela lo trajo de vuelta para prestar sus últimos y más maduros servicios. El Feijóo que se traslada a Madrid es un político ya cuajado, con capacidades de gestión contrastadas y acomodado sin estridencias en el molde del político conservador-liberal de matriz hispana. Basta casi con ello para que muchos respiremos aliviados. Se despide de sus compañeros en Galicia con el objetivo de derrotar a Sánchez –“vengo a ganar a Pedro Sánchez”– y ése es el mínimo común múltiplo que sus compañeros de Galicia y España, junto a una no pequeña porción de electores, están comprando con esta decisión. Para ganar, importan el talante y el talento. Necesitamos que se rebaje el bloqueo y el enconamiento en la política nacional. Feijóo no ha sido, parapetado tras sus mayorías, un tejedor de complicidades entre la clase política del país. No se olvidarán sus muy injustas diatribas contra Emilio Pérez Touriño o el excesivo tono agrio de muchas de sus intervenciones parlamentarias. Necesitamos de talento para elevarnos por encima del vuelo gallináceo de tantas de nuestras políticas y por ello importan sus posicionamientos y la calidad de su relación con Sánchez. Las demostradas capacidades gerenciales son imprescindibles, pero la complejidad del ruedo ibérico y la dimensión europea y global de nuestros intereses obligan a elaborar un sutil destilado referencial de inteligencia y pragmatismo, de responsabilidad y ambición de futuro. Feijóo ante su deseo.