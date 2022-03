Os procesos bélicos son susceptibles de seren resoltos en armisticios ou en paces duradoiras. Nesta columna facemos votos porque a crise de Ucraína se pacifique e abra paso a un mundo eslavo-oriental reconciliado consigo mesmo so a memoria do príncipe Igor. Revisitamos a obra teórica que, nos anos trinta do século XIX, o militar prusián, fidalgo e doutrinario, Klaus von Clausewitz titulara Vom Kriege (‘Da Guerra’).

O exemplar que teño na mesa veume da man do historiador e combatente da Unión Militar Democrática (naturalmente antifranquista) Xosé Fortes Bouzán. Trátase dunha magnífica tradución ao castelán de 1978. Nestes días nos que a guerra nos achega a súa face fea, Clausewitz pode convertirse nunha lectura esclarecedora. A el debémoslle a primeira grande reflexión sobre o fenómeno da guerra aparecida no mundo contemporáneo. O marxismo e os seus contrarios aprenderon aquí a pensar a guerra.

Clausewitz escribiu palabras que ficarían suspendidas no tempo coa firmeza dos axiomas: “A guerra non é senón a política de Estado proseguida con outros medios”. E máis enunciados que lle poideron resultar obvios a Alejo Carpentier até o punto de os converter en sarcasmo. Falamos da novela El recurso del método, escrita no ronsel de Tirano Banderas de Valle-Inclán. Por sorpresa, o nome político do condutor fascista ucraíno Stepan Bandera (1909-1959) entra, agora, eiquí debido a unha trasnada do meu subconsciente. “Xamais poderá introducirse na filosofía da guerra o principio de moderación sen caer no absurdo”: así escribiu Clausewitz para os “humanizadores da violencia”.

Nunca foi cousa boa, a guerra. A actual crise de Uraína sería, certo, a extensión armada daquela política da federación rusa que vén intentando consolidar a súa autonomía fóra do control dos EE UU. A acción militar rusa expresa as contradicións e tensións dun mundo que quere pasar de ser hexemonizado polos EE UU a unha situación planetaria de carácter multilateral. A iniciativa parte agora de Rusia, que se considera a si mesma capaz de resistir os golpes dun mar imperialista en contra por ser o estado máis rico en materias primas e extenso do mundo e tamén por se achar en situación de entente próxima a esa enormidade en movimento que é China.

Hoxe, sen dúbida Rusia forma unha federación de repúblicas, pero estas xa non son nin socialistas nin soviéticas. Arremedando Goya, poñamos eiquí que o soño da razón dialéctica tamén pode producir monstruos.