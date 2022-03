El plan de movilidad

Nuestra villa está estudiando un “Plan de movilidad” con objeto de humanizar la vida de los marinenses, garantizando más espacios para disfrute de los ciudadanos. Magnífica idea que haría que los marinenses tengamos más espacio para poder distraerse y gozar del aire libre, al tiempo que evitaría la circulación de vehículos por muchas calles y plazas, y potenciaría el uso de bicicletas, patines y transporte público, y así contribuiríamos a mejorar el medio ambiente. El problema de este ambicioso plan, es como y cuales calles y plazas van a entrar en este plan. Pues sabido es que nuestro entramado urbano, es muy complicado. Y, por otro lado, no podemos olvidar, que las aceras y espacios públicos, son exclusivamente para los peatones. Por lo que no puede compatibilizarse el espacio peatonal con el de ningún medio, aunque sea no contaminante. Es decir, las bicicletas, patines y demás artilugios rodantes, no pueden moverse por los espacios peatonales, tiene que tener su espacio propio, de lo contrario, no podríamos pasear tranquilamente, sin estar pendientes de bicicletas y patines, que ahora mismo ya causan preocupación, porque campan por su respeto, y a las velocidades que quieren, por aceras y calles, sin el más mínimo control.

Por otra parte, reducir la contaminación urbana de nuestra villa, no será posible sino se planifica adecuadamente nuestra configuración viaria, mediante nuevas calles y vías, que permitan otra distribución del tráfico urbano. Porque este plan debe contribuir preferentemente, a suprimir parte de la circulación, que, hoy por hoy, circula íntegramente por nuestro casco urbano, y para eso, sería necesario construir alternativas, que no tenemos. Porque nuestra configuración urbana es deficiente. Veamos, Marín está dividido por el vial “Rúa da Ponte-Concepción Arenal”, que separa a la parte Sur de la Norte, y por lo tanto no hay más comunicación que la “Av. Jaime Janer”, que es primordial hacerla permanentemente peatonal, para liberar toda la zona de la Alameda “Rosalía de Castro” y aledaños. Y paro ello, habría que continuar la calle “Alcalde José del Río”, paralela al río Lameira, hasta Coirados, y unirla con la prolongación de “República Argentina”, para crear un cinturón que salvase el centro de la villa, y al tiempo se abrirían solares para nuestro crecimiento. Esta es nuestra idea, podría ser otras las soluciones, pero lo que es claro, es que tal como está la distribución de calles, es imposible evitar la circulación por el centro, incluso de vehículos pesados, y no parece posible peatonalizar el tramo de “Jaime Janer” desde el cruce con “Concepción Arenal, y “Almuiña”. Por eso insistimos es necesario hacer un profundo y concienzudo estudio, para llegar a la mejor conclusión posible. Lo demás sería gastar un dinero, del que no disponemos, sin el resultado apetecido.