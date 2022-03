Desde que estalló la crisis del PP y su nombre surgió como la gran solución, Feijóo se negó a desvelar sus planes. Fueron los demás barones los que contaron su decisión, pero él no porque no quería “caer en la frivolidad de la política”, porque es una persona “seria y respetuosa” con los plazos y su partido. El anuncio lo haría, aseguraban los suyos, cuando estuviera convocado el congreso del PP y ante la plana mayor del PPdeG en Galicia, pero para sorpresa de muchos el no anuncio de su candidatura fue en la sede de una empresa coruñesa y en un acto para presentar el plan estratégico de la Xunta 2022-2030, un plan que difícilmente podrá llevar él a cabo. ¿Para que reunió entonces por la tarde a medio millar de dirigentes populares en un pabellón deportivo para comunicar lo que ya había dicho por la mañana?