Ucrania, una violación de la legalidad internacional; el Sáhara Occidental, también

La comunidad internacional se encuentra estremecida ante la salvaje agresión a Ucrania instigada por un dictador en una clara violación del orden y la legalidad internacional, ante lo que las democracias y la comunidad internacional no pueden permanecer impasibles. Rusia tiene el segundo ejército más potente del mundo y esa es la legalidad en que se apoya. Hay que reaccionar con firmeza y con prudencia y en el caso de España no cabe más que apoyar sin fisuras al Gobierno en este momento, porque toda división interna sería interpretada por Putin como un síntoma de debilidad. Es necesario repensar todo, es necesario aumentar el gasto militar en todos los países de la Unión Europea y relanzar con fuerza esa Política Común de Defensa que tanto se ha esquivado hasta ahora y es necesario reforzar con determinación la Unión Europea, ahora más que nunca. Esperemos que esta horrible situación se resuelva pronto y que lo sucedido nos lleve a una unión más estrecha tanto en los países de la Unión Europea como entre los países que defienden el orden democrático, las libertades individuales y las necesidades de eliminación de la dependencia energética de todo tipo de países que no respetan el orden internacional.

Cuando la presente situación se aclare habrá que dirigir la atención hacia cualquier país que no respete ese orden y la legislación internacional. Habrá que recordarles a los noruegos que no pueden interpretar como les dé la gana el Tratado de París y que debe de respetar los derechos de los pescadores españoles en el caladero de Svalbard y que no los traten peor que a los rusos, cosa que han hecho. Habrá que recordarle a Noruega quiénes son sus verdaderos aliados y que España, hoy como siempre les prestará su apoyo en la defensa cosa que en las negociaciones pesqueras de manera egoísta han olvidado una y otra vez, así como el derecho de los marineros gallegos que han trabajado allí a recibir una pensión.

"Marruecos, como Putin en Ucrania, niega a los saharauis el derecho a un referéndum para decidir libremente su futuro y, si lo desean, alcanzar su independencia"

Pero sobre todo habrá que restablecer el orden internacional en el Sáhara Occidental que Marruecos ha venido violando impunemente desde hace más de cuarenta años. Marruecos ha invadido por la fuerza, como Putin, un territorio que no es suyo y sobre el que nunca tuvo soberanía, como dictaminó el Tribunal Internacional de Justicia y como han refrendado las Naciones Unidas que en múltiples y reiteradas ocasiones han aprobado resoluciones que señalan con claridad que el Sáhara Occidental es un territorio que pertenece a los saharauis y que tienen derecho a la independencia si así lo deciden libremente. Marruecos, como Putin en Ucrania, les niega el derecho a ese referéndum para decidir libremente su futuro y, si lo desean, alcanzar su independencia. Pero no solo eso, sino que, como Putin en Rusia, niega el derecho a la libertad de expresión y encarcela a los disidentes, es decir Marruecos, como la Rusia de Putin, no es una democracia. Pero más aún, el gobierno marroquí se permite, como Putin ante Suecia y Finlandia, amenazar en su día a través de su embajadora que aún no ha regresado a nuestro país con consecuencias si España hace lo que al Gobierno marroquí no le gusta. Además, está claro que el Gobierno marroquí ha tenido una política inamistosa (por no decir otra cosa más gruesa) en relación con Ceuta y Melilla.

Contrasta esto con la actitud verdaderamente solidaria de un país como Argelia, que nos suministra gas, que se comporta solidariamente con España y de manera ejemplar con esos españoles olvidados que son nuestros hermanos saharauis, que además quieren serlo y que tienen todos ellos el derecho a la nacionalidad española que el artículo 11 de nuestra magnífica Constitución les aplica: no pueden ser menos que los sefardíes. ¿Qué país es más amigo de España? ¿Argelia o Marruecos?

Desde luego que la acción de Putin en Ucrania no puede consentirse y que la reacción del resto del mundo ha de ser enérgica hasta que el orden y la legislación internacional se respeten. Pero a partir de ahí no cabe mirar para otro lado hacia otras violaciones del derecho internacional, porque las violaciones pequeñas acaban abriendo el paso y justificando las grandes. Aprendamos la lección.