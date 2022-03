Parece algo tan improbable que nadie lo ha reclamado oficialmente, ni siquiera desde los partidos de la oposición: determinar a través de unas elecciones anticipadas el sucesor del señor Núñez Feijóo como titular de la Xunta cuando don Alberto comunique que será candidato a la presidencia nacional del PP. Es más que posible que lo anuncie hoy, después de que la Junta Directiva de la organización le dé su respaldo en el congreso convocado para dentro de un mes. Lo más seguro es que sea la única opción, porque nadie puede garantizar que en el último suspiro reglamentario no aparezca otra lista competidora.

(Aún así es remota la hipótesis –otra quimera– de que esa eventualidad pudiera cambiar algo. La ocurrencia electoral se basa en la supuesta mejor garantía democrática a través de la participación –directa, si se produjese– de la ciudadanía en el relevo. Algunos añaden una legitimidad más amplia, los expertos, y voces autorizadas de la oposición, no considera oportuno el adelanto ni respaldan que sea más democrático ni de legitimidad mayor. Podría aparentarlo, pero de forma artificial y equivaldría a minusvalorar el sistema representativo de la voluntad popular a la hora de elegir al jefe del Gobierno de España.

Sería posible defenderse, sin demasiados argumentos, lo que se dijo “ocurrencia” en el caso de que existiese un vacío legal en el procedimiento de relevo, pero esa circunstancia no se produce: el vigente Estatuto de Autonomía habilita al presidente de la Xunta como única autoridad que puede disolver el Parlamento y convocar elecciones y le autoriza a una segunda opción en caso de relevo: proponer un candidato a la Cámara gallega que esta habrá de revalidar, con la condición además de que el propuesto sea diputado autonómico, es decir, electo y no designado: así se impide que se niegue la autoridad o se la rebaje. Cosa diferente es como se use: de ahí que algunos hablen de autoritas.)

En ese sentido, exigir las urnas para que designen directamente al responsable del Gobierno gallego en caso de que este renuncie iría en cierto modo contra la definición que de la Política hicieron algunos de sus maestros: “el arte de hacer posible lo necesario.” Es decir, de utilizarla para abrir vías de solución a cuestiones que no la tienen. Y sobre la que algunos especulan ahora caben pocas dudas de que resulta innecesaria, aparte de poco conveniente para la mayoría de las fuerzas políticas. A las minoritarias en Galicia porque aún no hay demasiado margen para que crezcan en estas circunstancias; a las otras, tampoco.

Concretando, siempre desde la opinión personal. No interesaría a un PSdeG-PSOE inmerso en su proceso de renovación y que además podría jugar, sobre todo aquí, con el “factor Sánchez” como obstáculo nada despreciable. Por lo que respecta al PPdeG, sería absurdo que aceptase ya que tiene una legítima mayoría absoluta democráticamente lograda que le garantiza estabilidad al país. Quizá, aunque habría que verlo, el beneficiado sería el BNG al suprimirse de la ecuación electoral al señor Feijóo, es una figura clave en las mayorías absolutas de su partido desde 2009. Quizá en la primera algo menos, pero en las otras, irrefutable: tentar a la suerte resultaría absurdo, y lo sabe don Alberto Núñez, que no gusta de quimeras ni de riesgos que pueden evitarse. En todo caso, falta poco ya para disponer de la información de quien debe darla, que es el todavía presidente.