Casado ha sido feliz

Pablo Casado dijo ayer tener la conciencia muy tranquila. Osadía medida. A esa frase le faltaba la coletilla: “Volvería a hacerlo”. Casado arrancó una última victoria: protagonizar unas imágenes. Eso es el mundo ahora, dejar para Youtube un momentazo, un hombre que se sienta a ver cómo le aplauden los que él ha nombrado y que llevan días apuñalándolo. En principio la mayoría se negaba a que su discurso fuese abierto a la prensa. Pero luego se coligió: si es público no se atreverá a tanto. En su alocución, Casado se incluyó en la historia, qué manía esta la de quitar trabajo a los historiadores, llegando incluso en el colmo de la ingenuidad a describir como “feliz” su etapa al frente del PP. Felicidad es que te conviden a una paella un viernes. Se va sin rencores. También con el acta de diputado. Antaño, solo por el hecho de haber sido presidente, el partido le buscaría una digna salida, un cometido, un algo. Eran otros códigos. Habrá incluso quien no le perdone que no se metiera en la tumba, ya que se la tenían cavada y dispuesta. Pero Casado no se presentó hecho un cadáver y sí en perfecto estado de revista, juvenil, barbado y con traje azul. Tanto como tener ideales es crucial dar bien el Telediario. El otro día fijó en un tuit la postura de su partido respecto a Ucrania, es decir, ha vencido al tiempo, en cierta medida. Ganó días, horas en el cargo. Algunos se preguntan para qué. La cuestión es por qué no.

Feijóo acaba de pasar la última noche tranquila de su vida. Nadie sabe cómo parar a Vox y seguramente él tampoco, pero no lo tiene metido en el cuarto de estar que es el Parlamento para los presidentes autonómicos. Eso le da autoridad y crédito político. De momento ha dado manos libres a Mañueco para que negocie en Castilla y León. Eso puede ser visto como una saludable forma de delegar o como el intento de esquivar el primer engorro. Pero ya sea que esté delegando o esquivando, lo cierto es que Mañueco pretende dar bola a Vox, cancha, sitio, poder, pacto. Justo algo de lo que abomina, en teoría, Feijóo. El advenimiento oficial del gallego será en los próximos días. Veremos si es el cambio o solo un recambio. Si estamos ante una puesta a punto del proyecto político de un gran partido conservador o ante la reconstrucción marketiniana de una marca que intenta que su nuevo jefe llegue a La Moncloa. Con Feijóo volverá cierta generación perdida. Pero quizás lo más importante sea el factor Ayuso. El principal problema del PP es que Ayuso ha refrendado sus ambiciones. Presidenta de Madrid. Quizá para el nuevo líder también, un problema capital.