Como me suele pasar en estos casos, no entiendo muy bien lo que está pasando. Más bien, no entiendo por qué está pasando lo que está pasando. No conozco a fondo Ucrania. Algo sobre sus excepcionales tierras negras, seguramente de las más fértiles de Europa, tal como nos explicaba ya hace muchos años el magnífico catedrático de edafología (estudio de la naturaleza y condiciones del suelo en su relación con las plantas) Francisco Guitián Ojea. Un poco sobre el desastre de Chernóbil. Y los comentarios sobre la belleza de sus ciudades que nos transmiten los viajeros que las han visto. Poco más. Bueno, sí, una cosa muy importante: después de muchos años de políticas convulsas, incluso equívocas, es una democracia asentada, tipo Europa occidental.

También sé que formó parte de la Unión Soviética y que es fronteriza, con una larguísima frontera, con Rusia. ¡Qué difícil es ser país fronterizo de una gran potencia! “Lo que sí sé es que una gran potencia, Rusia, invade militarmente una democracia plena, Ucrania. Y eso, se mire por donde se mire, es totalmente inadmisible” No sé cuáles son las razones reales para que Rusia haya invadido Ucrania. Y, aunque he leído en la prensa múltiples declaraciones, ni siquiera sé de una manera muy clara cuales son las que esgrime para hacerlo. Pero lo que sí sé es que una gran potencia, Rusia, invade militarmente una democracia plena, Ucrania. Y eso, se mire por donde se mire, es totalmente inadmisible. No se puede aceptar que una gran potencia invada militarmente una democracia. Naciones Unidas no lo puede aceptar. Aunque ya sé que, en la práctica, al tener Rusia derecho a veto, Naciones Unidas, como tal, no va a condenar esta invasión. Pero yo me siento invadido, todos somos Ucrania. Todos hemos sido invadidos en Ucrania. Quizá los europeos de una manera especial. Por ello, tengo mucha esperanza en la respuesta que dé la Unión Europea. En estos casos es cuando tiene que demostrar su fortaleza política. Espero que con firmeza use todas las medidas diplomáticas que tenga a su alcance. Mientras, yo sigo pensando con desasosiego que “todos somos Ucrania”.