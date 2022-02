Europa en guerra

Rusia es el país más extenso del planeta. Es tan grande que no hay acuerdo sobre su pertenencia al continente europeo. De cualquier manera, ambos están muy unidos por la geografía, la historia y la economía. Europa es el principal destino de las exportaciones rusas y Rusia es el tercer mercado de los productos europeos, después de Estados Unidos y China. Entre los países europeos y Rusia ha habido pactos y conflictos, y las relaciones entre los primeros y el estado ruso o soviético han sido motivo de divisiones de todo tipo, internas y entre ellos. El telón de acero que Churchill vio caer en 1946 entre unos y otros fue retirado en 1989. Se presumía entonces que el derribo del muro de Berlín inauguraba una nueva época, de paz y estabilidad. La desintegración de Yugoslavia desató una violencia tribal y salvaje, que cesó por agotamiento con la intervención exterior. El ataque militar a Ucrania ordenado por Putin es el segundo conflicto bélico que estalla en el este de Europa desde la Segunda Guerra Mundial. No supone una vuelta a la guerra fría, porque un enfrentamiento por todo lo alto entre el capitalismo y el comunismo es definitivamente cosa del pasado, pero sin duda tendrá consecuencias de largo alcance, aunque a esta hora no se puedan precisar, en el orden mundial.

La guerra de Ucrania estaba anunciada. Para los actores más destacados de la política internacional no ha sido una sorpresa. A medida que la OTAN ha ido ampliándose hacia el este, Putin no ha dejado de protestar enérgicamente por lo que considera un incumplimiento flagrante del compromiso adquirido por la Alianza Atlántica con la firma de la Carta de París, en 1990. La presencia de la organización en los países vecinos ha sido recibida por Rusia como una amenaza muy grave a su seguridad. Lo que hizo Putin fue inflamarla de nacionalismo expansionista. Algunos observadores ya habían alertado del peligro cuando forzó el control ruso de Crimea y de la región del Donbás, donde se han registrado miles de muertos en acciones armadas desde 2014. En las últimas semanas, tanto los movimientos de tropas y armamento rusos como las declaraciones de los portavoces de la Casa Blanca y la Unión Europea hacían presagiar una ruptura inminente de las hostilidades. La cuestión, del máximo interés pensando en el futuro, estriba en saber si la guerra ha sido el resultado inevitable de una ambición de poder guiada por la sinrazón o un fracaso de la diplomacia occidental. “La guerra de Ucrania prueba que es prematuro pensar que en política internacional se puede prescindir de la fuerza” Todos lloramos por Ucrania. Un país escindido, convertido sin proponérselo en teatro bélico, obligado a defenderse de su agresor en solitario y en clara desventaja. Es probable que el objetivo de Putin consista en instalar un gobierno títere en Kiev por la vía de los hechos consumados y, de paso, dar un golpe de autoridad ante los países limítrofes y la comunidad internacional. La advertencia lanzada sobre las devastadoras consecuencias que acarrearía cualquier injerencia directa de terceros países en la guerra y el aviso a Suecia y Finlandia en relación con su posible ingreso en la OTAN, gestos que dibujan una línea continua con la actividad desplegada en algunos países africanos y el protagonismo que ha tenido en la guerra civil siria, ponen de manifiesto su determinación para realzar el papel de Rusia entre las grandes potencias. La guerra de Ucrania es la prueba de que resulta prematuro pensar que en la política internacional se puede prescindir de la fuerza, aunque solo sea para utilizar con fines disuasorios. La incursión del ejército ruso en todo el territorio de otro estado soberano con la intención de someterlo sitúa a Occidente ante el eterno y fatídico dilema de las democracias: de qué forma responder al uso de la violencia a gran escala, como es el caso. El respeto a las reglas pacíficas ante un régimen despótico y agresivo puede acabar siendo un riesgo para la propia supervivencia. Y recurrir a la fuerza implica el peligro de infligir y sufrir un daño incalculable. La decisión es urgente. Los países vecinos de Rusia, incluida Ucrania, tienen derecho a una vida independiente y libre, y a elegir a sus amigos. Europa está implicada plenamente en esta guerra. Debe contener a Putin, bajo la presión de Estados Unidos y la mirada atenta de China.