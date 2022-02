Es difícil de entender, por más que los hechos sean tercos, la reacción del presidente del Gobierno de España ante la agresión rusa contra Ucrania. No ha pasado de unas pocas palabras de condena, poco contundentes si se comparan con el comunicado de la Junta de Seguridad, presidida por el Rey, a la que asistió antes. Después se notó demasiado que no pretendía molestar a sus socios de Podemos, más afines a Putin que a cualquier dirigente democrático de Europa. Al menos de la comunitaria.

Algo parecido, es cierto, podría decirse de la UE, que insiste en limitar su reacción a una suerte de sanciones económicas casi inútiles en la medida en que el bloqueo de la economía rusa lo impide la solidaridad del gigante chino y que, a corto y medio plazo, producirán más daño a la población que a los intereses de los jerarcas moscovitas. Resulta, por cierto, llamativa –y quizá sea maquillaje para disimular su incapacidad ante la crisis– la insistencia de la UE en lo financiero.

(Puede que las críticas no parezcan oportunas, pero no son pocas las que reprochan que la UE apenas haya hecho otra cosa que “condenar y lamentar”, aportando como respuesta a la primera guerra entre Estados europeos –la de los Balcanes y la que se libra contra el terrorismo fueron y son distintas, y tampoco en ellas hubo política europea común– desde la segunda mundial. Y conviene no olvidar que evitarlas fue el gozne de su fundación en Roma durante los años 50.

Conste que no se trata, ni siquiera desde la opinión personal, de la inutilidad de la Europa unida. Lo que se pretende es insistir en que, a pesar del camino recorrido durante casi tres cuartos de siglo falta mucho más aún. Y que la tarea pendiente consiste en elaborar y aplicar políticas comunes, de propuesta y de respuesta, ante los problemas que afecten a los socios, directa o indirectamente. Y lo indirecto, en un mundo globalizado como éste, es cada vez más reducido. Y por eso la agresión rusa a Ucrania es un problema común.)

Es evidente que la propuesta, ni la respuesta, ha de ser militar: lo fue el ataque de Hitler a Polonia y llevó a la mayor matanza de la historia. Pero hubo, y hay, vías de diálogo sin agotar, entre ellas la que atañer a la entrada de Kiev en la OTAN que podía, y debería, tratarse de manera distinta para al menos reducir las amenazas de Putin. Quizá –aunque con los tiranos nunca hay garantías– se hubiera evitado lo que pasa hoy y lo que se anuncia en adelante. Y también Galicia se ahorraría las amenazas que contra su recuperación surgen con la nueva guerra. Más graves de las que algunos suponen, aunque sólo sea por la aplicación de la teoría de las expectativas, y que para evitarse necesitarán estabilidad y lo que aquí empieza a escasear: que todos los esfuerzos se dediquen a sacar a este Reino adelante. Fácil no va a ser.