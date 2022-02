Versiones del ‘No a la guerra’

Los niños nacidos en la larga posguerra española teníamos la esperanza (un poco ingenua) de que, en el curso de nuestra vida, tendríamos la enorme suerte de no padecer la horrible experiencia de una nueva guerra. En cierto modo, podríamos decir que estábamos vacunados contra esa enfermedad social. Quizás la peor de todas, porque envilece tanto a los que las ganan como a los que las pierden. Desde luego, no es una dictadura militar el mejor periodo histórico para reflexionar sobre la guerra y menos aún cuando la victoria en esa guerra, y su exaltación, se convierten en el fundamento jurídico principal de la satrapía.

Cumplía el que esto escribe cuarenta días de vida cuando se inició (el 17 de julio de 1942) la batalla de Stalingrado, donde el Ejército rojo derrotó al ejército nazi y cambió el curso de la Segunda Guerra Mundial (2 de febrero de 1943). En aquel tiempo, el general Franco todavía apostaba por la victoria de las tropas de Hitler, con cuya causa simpatizaba pese a que España comparecía en la escena internacional como país no beligerante. De todo eso, los niños nacidos en la larga posguerra no nos enterábamos, aunque llegado el “uso de razón” (a partir de los siete años) comenzamos a percibir la importancia de las acciones armadas en la solución (justa o injusta) de los problemas. Al menos, eso es lo que dedujimos tras la lectura de los cuadernillos semanales de El Guerrero del Antifaz, Hazañas Bélicas, Roberto Alcázar y Pedrín, El Jabato y otros héroes del cómic de la época.

Fuera de las referencias coloquiales a la Guerra Civil, más o menos cautelosas según la composición del auditorio, el resto de las guerras eran seguidas desde el limitado margen de maniobra de la censura de prensa. Una prensa, por lo demás, cada vez más entregada a la causa de los Estados Unidos, que eran siempre los buenos de la película. El largo brazo del Tío Sam llegaba a todas partes (Corea, Vietnam, Laos, Camboya, etc., etc.) y la industria militar tuvo un periodo floreciente como temía el expresidente Eisenhower que sucedería con lo que él llamaba “complejo militar industrial”. Es decir, con los intereses del Pentágono. Las protestas contra esa orientación perversa del comercio fueron especialmente combativas en el interior de Estados Unidos y después se extendieron a Europa, impulsada en parte con el auge del movimiento hippie. El pacífico 'No a la guerra' sonaba por todas partes y volvió a oírse con fuerza con ocasión de la guerra contra Irak.

Hago este breve recordatorio después de la sorpresiva (para algunos) invasión de parte del territorio de Ucrania por el ejército ruso. El sufrimiento de la población nos fue mostrado en imágenes muy dolorosas para cualquier persona que tenga un mínimo de sensibilidad y hay que hacer votos para que el contencioso territorial retome cuanto antes la senda del diálogo. Aunque es de temer que la propaganda no nos deje ver el bosque de problemas que hay debajo. De momento, lo que prospera es la versión de que el malo de la película es el presidente de la República rusa, Vladímir Putin. Una versión para niños que antes conocimos con Saddam Hussein, Gadafi o Bin Laden. Reducir toda la maldad posible en un solo individuo es un comportamiento infantil. Dicho eso, No a la guerra.