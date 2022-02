Llega Feijóo se abre el escenario

Pocas veces ha sido tan inesperada y tan ruidosa la llegada de un líder político al escenario de la competición estatal. Tanto que dentro y fuera del PP no son pocos los que piensan que si para algo ha servido el esperpento político de los últimos días es para colocar y reivindicar el papel de “salvador” de Feijóo, y que a base de ruido, a estas alturas no hay ya ningún español que no conozca el nombre del Presidente de la Xunta de Galicia, y nadie en el PP que no haya depositado sus esperanzas en él, incluso los más leales a Casado.

Cierto que no está el PP para hablar de lealtades y que la mayoría hubiera preferido una dimisión en directo que un Congreso diferido, sobre todo para no tener que ir conociendo durante este mes que Casado decía la verdad sobre los 283.000 euros que cobró el hermano de Ayuso y que por mucho que el tráfico de influencias no deje rastro en los expedientes, todo el mundo conoce su existencia, y políticamente tendrá un coste. Feijóo llega a Madrid como salvador y como esperanza, pero se va a encontrar un escenario muy diferente al de Galicia. No está en el Parlamento, nunca ha estado sometido a una competición tan centrífuga como la de Madrid, especialmente en el terreno de las identidades, y tendrá que resolver muy pronto su relación con VOX y su posición respecto a Cataluña, porque ambas están conectadas y de esa decisión dependerá como se ubica en la competición. Mañueco está obligado a negociar con VOX, y eso contradice las posiciones originarias de Feijóo; por eso lo normal es que cierre este tema antes de entrar. Pero entonces tendría a Mañueco, Ayuso y, muy previsiblemente, Juanma Moreno orientados a convivir con VOX, lo cual dibujaría el horizonte de gobierno en España y convertiría a Feijóo en el líder popular europeo que defendería la naturaleza democrática de la extrema derecha, o dicho de otro modo, el portero de la cuarta ola en España; y Feijóo nunca se vio en ese papel. La alternativa es buscar un acuerdo con el PSOE, hacer entender a todos que la entrada de la extrema derecha cambia los códigos de la confrontación PSOE-PP, fijados desde la transición, y que cuando florece la extrema derecha los gobiernos de concentración son legítimos porque preservan el bien mayor. Pero eso le generaría enormes problemas en Madrid, con Ayuso, porque la de Ayuso respecto a VOX no es una posición táctica sino estratégica. El otro gran problema es Cataluña, más concretamente el enorme error de Casado de hacer de la independencia catalana el tema básico de la competición con VOX, que solo ha servido para hacer crecer a VOX y descentrar al PP. Ahí necesita hacer una amplia curva para volver al terreno de las identidades compartidas en vez de disputar los votos en el de las identidades excluyentes, donde solo se encuentran cómodos los nacionalistas y los extremismos. Feijóo necesita que la competición se haga más centrípeta; Sánchez ya hace tiempo que está en ese camino, a los dos les conviene. Sánchez lo tiene más fácil porque ha metido e institucionalizado en el gobierno a los sectores de izquierda que hacían la competición centrífuga; el problema de Feijóo es que si hace lo mismo se mete en un berenjenal sin garantías. Pero en el PP suenan vientos de esperanza; llega Feijóo, se abre el escenario. (*) Equipo de Investigaciones Políticas de la USC