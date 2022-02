Presencia de Galicia en los campamentos saharauis: un orgullo

He tenido la fortuna de haber sido invitado a visitar los campamentos de refugiados saharauis ubicados en torno a Tindouf en Argelia, ese gran país que les proporciona asilo y el cariño que otros les niegan. Me he encontrado con un pueblo generoso y cálido que vive en medio de grandes privaciones, situación que sobrelleva con una gran dignidad. A pesar de la escasez de medios el gobierno de la República Árabe Saharaui Democrática intenta por todos los medios que nadie de los habitantes de estos campamentos esté desatendido sanitariamente, que los niños acudan todos a la escuela y que los ancianos no se vean abandonados a su suerte en los últimos años de su vida, han logrado eliminar el analfabetismo y todo ello en medio de grandes carencias que administran como pueden.

Son un pueblo diferente de los marroquíes, con una variedad dialectal del árabe, el Hassaní, que se diferencia de la variedad dialectal de Marruecos o de la propia Argelia. Son árabes y han sido nómadas, pero a diferencia de otros muchos países de cultura islámica, a la mujer se le reconoce la igualdad de derechos que al hombre y en su gobierno hay varias ministras y gobernadoras de notable nivel intelectual. Pero además nos insisten en que se consideran árabes de cultura española, que desean mantener vivo el idioma español entre ellos y consideran su vínculo con España a través del período colonial, con sus claroscuros, una parte indisociable de su propia cultura. Quieren a España y no entienden por qué España parece querer olvidarlos (yo tampoco) y por qué los gobernantes españoles parecen preferir a Marruecos, un país que ocupa ilegalmente su territorio en abierta contravención de las disposiciones de Naciones Unidas y, entre otras, del propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea, cuyas sentencias vinculan legalmente a España. Marruecos no puede reclamar ese territorio del antiguo Sahara Español que sin duda pertenece a los saharauis y a nadie más. "Se consideran árabes de cultura española y desean mantener vivo el idioma español entre ellos" La situación ha empeorado ya que la tregua que se venía manteniendo en los últimos años entre Marruecos y las fuerzas del Frente Polisario se ha roto y la guerra vuelve, y nos informan que Marruecos recurre a la utilización de drones de combate que han causado ya una veintena de víctimas principalmente civiles. Los saharauis están dotados de un enorme espíritu de sacrificio y el convencimiento de que lograrán su independencia, aunque la situación se extienda varios años más. Esta situación aumentará las carencias ya existentes y por ello van a necesitar aún más la ayuda internacional para la población civil. Pues bien, los saharauis ya han logrado el primer milagro al lograr que la delegación gallega que se desplazó allí, compuesta por personas de todas las ideologías presentes en la escena política de Galicia, compartiéramos una visión única sobre la necesidad de ayudar a los saharauis a lograr su independencia y además en un espíritu de camaradería. Por eso nos orgulleció a todos comprobar que la presencia de la cooperación gallega es muy notoria sobre todo en el área de sanidad. La presencia de la Casa Sanitaria de Galicia inaugurada por el vicepresidente Rueda y un ambulatorio que lleva el nombre del fallecido conselleiro Valeriano Martínez García llevan a cabo una labor admirable que los saharauis agradecen mucho. Galicia está muy presente y todos los que han tenido la oportunidad de pasar por estos campamentos comparten a necesidad de aumentar esta cooperación sobre todo en las áreas de la sanidad, educación y otras infraestructuras para ayudar a elevar el nivel de bienestar de un pueblo que quiere a España, donde la lengua española está presente como lengua cooficial y que defiende una causa refrendada por el ordenamiento jurídico internacional.