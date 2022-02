Oído el señor presidente Feijóo, y sin discutir sus argumentos para mantener silencio sobre su decisión final de presentarse o no a dirigir al PP hasta que se convoque oficialmente el congreso y sin discutir su condición de persona seria –que no suele caer en la “frivolidad de la política” cuando aparece, que es cosa de otras gentes de ese oficio– procede insistir en un par de observaciones. La primera, sobre la oportunidad de su probable marcha a otras funciones: la segunda, sobre los deberes que, como cualquier maestro que se va deja no sólo a sus alumnos, sino también a los posibles sucesores. Y que aquí no son pocos, precisamente.

Una buena parte se han citado ya, tanto en el ámbito autonómico –hasta ahora de su competencia– como en el estatal, donde ha dinamizado a través del propio impulso y/o la colaboración con otras comunidades, con o sin gobiernos afines y que ahora su sucesor quizá tenga mayor dificultad en conseguir. Aunque algunos observadores afirman que el talante de don Alberto podría servir para abrir puertas –entre ellas la de la Moncloa actual– hasta ahora cerradas para su predecesor en la calle Génova de Madrid. Y creen que ojalá fuese así, porque España necesita horizonte con posibilidad de acuerdos de Estado. (En este punto, y desde la humildad de una opinión personal, el capítulo de deberes pendientes podría incluir una Comisión Parlamentaria de investigación acerca de la catástrofe del “Pitanxo”. Pero algo más serio de lo que hasta ahora han sido, en general, ese tipo de iniciativas, solventadas no desde los hechos probados sino de la aritmética parlamentaria. Esta vez se necesita algo muy diferente, no ya por la pérdida de un buque y la vida de la gran mayoría de sus tripulantes, que bastaría, sino por el contenido de las “explicaciones” que, según los familiares tras la reunión con las autoridades llegadas de Madrid, generaron graves dudas e indignación. Y hay una deuda colectiva con ellos). Parece razonable pensar que, tal como se expresó el presidente, exista un plazo para que quien haya de sucederle –uno de los miembros de la Xunta con acta de diputado– repase con el señor Feijóo los asuntos y los proyectos más urgentes y ambos coordinen los tiempos parlamentarios con el portavoz del grupo del PPdeG, así como las prioridades. Su mayoría absoluta garantiza la estabilidad –al menos en el peor de los casos hasta después de las municipales y en función de sus resultados–, pero conviene que nadie olvide que cada día tiene su afán, puede traer nuevas urgencias y, además, que hasta el mes de abril, en teoría, no se desvelará el misterio de la traslación. Con toda franqueza, las circunstancias que atraviesa España con un gobierno del que no se fían ni la UE ni la OTAN –por mucho que aparenten el señor Sánchez y sus coros y danzas–, algunas de sus comunidades como Castilla y León, pendientes de pactos –o no– con Vox, y la propia Europa con la agresión militar rusa contra Ucrania, no aconsejan que Galicia cambie el timonel aunque lo sustituya en el puente de mando el primer oficial. Claro que también es verdad que el Partido Popular necesita un trasplante urgente si quiere evitar la consolidación de su agonía, pero en esas condiciones no se comprende del todo lo ocurrido en los recientes encuentros de sus “barones” y el plazo de gracia –o de consuelo– que los entrantes concedieron a los salientes. Porque, mientras, el enfermo podría entrar en coma. Por lo menos.