Los recelos

Así que, oído lo dicho por el señor Sánchez –eso de que no adelantará las elecciones generales para no aprovechar el mal momento del PP–, y lo añadido de que “hay que tener sentido de Estado”, más le vale a don Alberto Núñez, si por fin acaba el cortejo y suenan los claros clarines –que glosaría Rubén Darío– no fiarse un pelo. Porque los precedentes sentados por el jefe del Gobierno de España recomiendan eso y, además, establecer como premisa el dato de que hará lo contrario de lo que asegura. Además del factor añadido, y también comprobado, de que le importa un rábano lo que le digan, porque en caso de urgencia echa mano de aquello de “ande yo caliente y ríase la gente”.

Ítem más. Es muy probable que si ve en un momento dado que la “operación Feijóo” se confirma y consolida, su entorno apelará a lo de que “entre el dicho y el hecho hay un trecho”, y punto: convocará cuando le convenga a él. Y no se trata de agotar el refranero, sino de avisar desde la mejor intención y una opinión particular. Y es posible que todo ello entretenga a buen número de gallegas/os para quienes resultaría apasionante comprobar al fin si lo que dice la opinión publicada confirma lo que cree la opinión pública y –esta vez, sí– el titular de la Xunta se decide a saltar la barrera política del Padornelo y Pedrafita. Y saber quién le acompañará en el viaje o quién le guardará aquí las ausencias. (No conviene dejar a un lado otro asunto de interés: saber, cuando llegue, quién se encargará de vigilar su espalda para evitar que le sorprendan con el chaleco del revés. Porque, a juzgar por lo visto, en el Grupo Parlamentario del Congreso la lealtad se mide por temporadas y su señoría, que no pertenece a él, tendrá que fijar el rumbo confiando en el olfato que todo buen ourensano tiene para las cosas de la res publica. Y que, en lo que se refiere a otro sentido muy útil, el de la vista, ha de emplearse durmiendo con un ojo abierto y el otro cerrado. Su inmediato predecesor, don Pablo Casado, no lo hizo y los primeros en acuchillarle fueron aquellos que le aconsejaban a quién cortarle el pescuezo.) Con esos danzarines habrá de bailar el nuevo presidente de un PP que cada día recuerda con mayor viveza a un enfermo terminal que ya sólo confía en los milagros. En todo caso, falta por saber si el presidente de la Xunta seguirá como tal aún en el caso de que lo sea también del PP gallego y del de España y, si lo compatibiliza, por cuánto tiempo. Y si no, quién será el sucesor y cuál el criterio para presentarlo a un Parlamento que en principio no planteará problemas merced a su mayoría absoluta. Hay nombres de todo tipo –con la única condición de poseer acta de diputado autonómico– y alguna duda acerca de si la sucesión seguirá el orden de escalafón o habrá otros criterios. Verbigratia: si los curricula se fundamentarán, además de en los méritos político/electorales, en –lógicas– cuestiones de confianza y lealtad personal, servicios prestados al partido en Galicia, grado de incidencia entre la militancia y aprecio de los afiliados y, además, una imagen que permita añorar al ausente solo un rato, como suele suceder en política. Mientras, allá en la lejanía, el señor Núñez Feijóo habrá de lidiar, también, con los celos ajenos y los recelos propios, que forman parte del bagaje que todo líder que se precie ha de cargar, incluso aunque no esté acostumbrado.