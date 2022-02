Hablar en Galicia de la migración tanto en su vertiente de salidas, es decir la emigración, como de las entradas, inmigración, para muchas personas tienen una componente emocional directamente vinculada a la historia social y económica de muchas familias, no en vano, Galicia ha sido y quizás aún lo sea un país de emigrantes por que aunque las razones para la emigración han variado, lo cierto es que si antes se buscaba en las salidas la subsistencia, hoy nuestro jóvenes más formados y talentosos, son los que forman nuestra corriente migratoria.

Mientras tanto las necesidades de personas formadas acucian en algunos sectores, convirtiendo la contratación en un pequeño infierno, donde las empresas más dinámicas y ambiciosas se encuentran con carencias importantes de empleados cualificados, pero también mano de obra necesaria para el desarrollo operativo en la industria y los servicios y las quejas por la falta de trabajadores van desde la construcción, la distribución o la logística. De esta forma la combinación entre salidas de personas formadas y falta de interés por puestos de trabajo de mayor dificultad operativa debe hacernos pensar que una política inteligente de gestión de la inmigración daría con la tecla para ayudar a resolver un problema importante de capacidades de las empresas.

Además, está reconocido que Galicia cuenta con un problema de natalidad sustantivo que se manifiesta por el progresivo envejecimiento de la población, sin una cuota de restitución poblacional suficiente y es evidente que, si aumentamos la esperanza de vida y no tenemos más hijos, las cuentas para muchas cosas no cuadran y por tanto, parece que sea preciso consensuar el qué hacer, por que no hacer nada no es la solución.

En el campo político se juega a la ruleta rusa con este tema y pronto se anatemiza la inmigración como causante de muchos de los problemas en los que no tienen nada que ver. Por un lado, se acusa de que inmigrantes causan estragos en la sanidad pública, en la educación, en la seguridad en las calles o agotan recursos públicos previstos para ayudar a los ciudadanos más desfavorecidos en una suerte de delincuencia organizada para vivir sin trabajar. Este cóctel de agravios lleva a algunos a mantener posiciones políticas claramente xenofóbicas, pero que causan daño a la capacidad de integración social y económica del inmigrante y de paso a nuestra propia economía

*Economista