¿Cuál es la diferencia sustancial entre el desarrollo de un acto cultural y de una sesión plenaria en un mismo lugar, como para que el primero pueda organizarse con público y la segunda tenga que celebrarse sin él por orden tajante de la superioridad? Ahí está El Meollo de la cuestión.

Esto acaba de ocurrir en el Palacio Provincial, que ha acogido en su Salón Noble el desarrollo de alguna que otra actividad cultural en circunstancias pandémicas peores y, sin embargo, ha negado la asistencia de público a la última sesión plenaria de la corporación municipal trashumante, como consecuencia del cierre temporal del Teatro Principal, su lugar habitual.

El estado de alarma ya pasó, afortunadamente. Por eso no puede ni debe abusarse de la aplicación de medidas extremas, solo justificadas en momentos muy graves, que no son los actuales, ni mucho menos. Y esta prohibición incomprensible de la Diputación Provincial ha caído en ese ámbito excepcional; salvo que allí se entienda que una sesión plenaria resulta más perjudicial para la salud que un acto cultural, que no digo que no sea así.

No se trata de que haya o no cola por parte de los pontevedreses para asistir a un pleno municipal, por lo general siempre tedioso, salvo asuntos puntuales de cierta repercusión popular que hacen afición. En definitiva, se trata de que estamos hasta las narices de tanta restricción no justificada, de tanto miedo prefabricado y de tanta medida incoherente cuando menos, por no decir que absurda o incluso abusiva.

No podría descartarse en absoluto que un tribunal de justicia echara por tierra tal impedimento, por mucho que cuente con el aval y la firma de los respetados técnicos del ente provincial. Ya hemos visto como se las gastan los magistrados con esos abusos amparados en el COVID, incluso con recortes aparentemente más justificados de los derechos y las libertades constitucionales que esta restricción aplicada en el Palacio Provincial.

De modo que estuvo en su papel el portavoz municipal de PP al afear con brío tal impedimento al alcalde Lores, aunque no fuera atribuible a él ni a su equipo de gobierno. Como no se corta un pelo habitualmente, Rafael Domínguez tiene el camino expedido para reclamar su derogación judicial, caso de persistir esa prohibición injustificada. Aquí viene a cuento lo del huevo y el fuero; o también la defensa a ultranza del propio sentido común.