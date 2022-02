Fiel a su estilo, don Alberto Núñez, presidente del PPdeG, sigue haciendo de sus decisiones un misterio envuelto en un enigma que se vuelve, cuando se intenta descifrar, una quimera. Lo hizo antes de anunciar que se presentaría a un tercer y un cuarto mandato, insistió en el método cuando rechazó lo que su organización le demandaba en otra gran crisis –que era sustituir a Mariano Rajoy– y ahora reitera la incógnita: ayer a media tarde afirmó que “hará lo que su partido le demande”. O sea, más de lo mismo, con la variable interpretativa de que quizá hoy, quizá el martes 1 de marzo –alguien debió rectificar la fecha, quizá un Casado groggy, al percatarse que el 28 de Febrero era el Día de Andalucía–, desvele el misterio.

Sea como fuere, el también presidente de la Xunta no habla del señor Casado ni condiciona su decisión no a “Galicia. Galicia, Galicia”, a la que sin duda le debe mucho, sino a que se le solicite, sin concretar quiénes han de hacerlo. Porque “el partido” es impersonal y deja abierta otra interrogante: la petición ¿ha de ser por mayoría simple, cualificada o por aclamación, como a primera vista parece? Subrayar el dato no es banal, ni siquiera crítico: solo marca la necesidad de una aclaración porque puede marcar la diferencia entre el método formal de la democracia o uno que hay quien llama “cesarismo”. Y el señor Feijóo no parece de esos que necesitaban toga púrpura para reflejar su autoridad y jerarquía.

Sin otra intención que expresar un punto de vista particular, y como se ha repetido ya aceptando que una sustancial mayoría de los cuadros del PP –los votantes no se sabe todavía– señalan al presidente gallego como la mejor solución a la crisis interna de ese partido, es preciso indicar, siquiera para no perder la perspectiva, que su señoría, además de un deber para con su partido, tiene otro para con su tierra natal. Con su gobierno y con los gobernados: y no solo con los que le apoyaron en las urnas, sino con los que no lo hicieron, pero que también dependen de las decisiones de su Ejecutivo. Y puede que Madrid –y quizá algún día Moncloa– bien valga una misa, pero los gallegos y las gallegas no merecen que se les tenga por menos. Una reflexión que debería hacerse quien se ha comprometido con todos ellos.

(Una reflexión y una información exhaustiva y convincente: al menos tanto como lo fue la anterior, en ocasión similar. Acerca, por ejemplo, de quién lo sustituirá aquí en caso de que se vaya, y cuáles son las variables hipotéticas de las intenciones de quien haya de sucederle. Los misterios a que tiene acostumbrado al personal –que han recorrido toda la escala política, de alcaldables a conselleiros pasando por el escalafón completo– ni pueden ser, y menos en democracia, un modelo permanente. Incluso en circunstancias como esta, en lo que todo parece indicar que hasta los astros – como diría aquella ministra de Zapatero– se alinean en su favor: ayer dimitía el penúltimo obstáculo en su supuesto camino, el secretario general García Egea. Solo queda Casado. Al menos a la hora en que se escriben estas observaciones).

En el mundo de los misterios, los enigmas y las incógnitas, la ciudadanía tiene derecho a conocer con anterioridad los propósitos de quienes los gobiernan o aspiran a gobernarlos. No para limitar sus intenciones, sus aspiraciones o su voluntad, sino sencillamente para que a la hora de decidir tengan los datos que necesitan para escoger su presente y su futuro. Y en lo que parece antevíspera de un cambio muy importante en Galicia –y quizá en España, pero ese sería para más adelante– a un año vista de unas elecciones que, aun municipales, están condicionadas de alguna manera por los liderazgos cercanos, hay “detalles” que no se deben dejar en el tintero. Merecen una explicación y que sea contundente.