Ahora que el sector más activo del PP y sus juventudes parecen decididas a presidir el sepelio –político– del presidente Casado, y que tanto las baronías como buena parte del “aparato” llaman al señor Núñez Feijóo para que ponga orden en el bullicio, quizá no sea mal momento para algún aviso sobre los riesgos que entraña una operación que se pretende “inmediata”. O sea, por una jugada de ajedrez que pasa obligadamente por la dimisión de la dirección actual, la creación de una gestora y la convocatoria de un congreso en plazo máximo de seis meses para elegir, presumiblemente, a los nuevos rectores.

Las apuestas, en un marco de unidad, como todos proclaman, indican que el hombre sería el actual titular de la Xunta. Y, tal como indica este operiódico, don Alberto puede –pero sólo eso: fiel a su hábito, el titular gallego calla, y a veces semeja que otorga, pero sólo eso– hacerse cargo de la tarea que todos reclaman pero pocos tienen curriculum adecuado para abordarla: salir del atolladero. Una situación así obliga a que los citados avisos, siempre desde una opinión personal, se concreten al máximo posible. El primero, que algunos de los que aparentan mayor entusiasmo por la mudanza son los que hace tiempo le desaconsejaban que aceptase la oferta prácticamente unánime de ese partido para que sucediese al ya ex/presidente Rajoy.

Alegaban, varios, que “aquello” –por el PP de entonces– “parece una grillera”. Ahora es distinto: semeja un circo para la pelea de gladiadores. El segundo consiste en recordar el compromiso, reiterado con el eslogan de “Galicia, Galicia, Galicia” que su señoría eligió para rubricar sus dos decisiones: la primera de renunciar a Madrid y la segunda para presentarse aquí a la cuarta reelección. Y no hay motivos suficientes para que la causa de aquella renuncia no sea aplicable ahora: cierto que los populares atraviesan una crisis de gravedad extrema, pero no mayor que la de la pérdida del poder tras la moción de censura que desplazó al señor Rajoy tras una conspiración parlamentaria orquestada por un juez después desautorizado por el Supremo.

En fin, el tercer aviso sobre los riesgos –entre otros, varios de mayor cuantía– consiste en la palabra dada a los electores gallegos a través de un compromiso que el propio señor Feijóo declaró como “un contrato de obligado cumplimiento”. Y que, caso de romperse, no sólo tendría quizá efectos nocivos para el PPdeG, sino un daño colateral: dejaría en la orfandad de liderazgo a unos votantes que lo han sido entre otros motivos por esa capitanía: uno de los problemas de la jerarquía es el que sucede cuando no se prevé con tiempo un posible relevo. Y eso, aquí y ahora, no existe y menos para cambios “inmediatos”, como dijo su señoría que se necesitaban para superar la crisis actual.

Naturalmente, cuanto precede no es si no la opinión personal de quien la expone. Puede que sorprenda, pero no trata de minusvalorar la capacidad del señor Feijóo para hacer frente a los actuales problemas de su partido, e incluso a los aún mayores que conllevaría, tras aceptar la posible oferta, renovar de verdad la estructura e incluso parte de la definición del PP. Ocurre que no siempre eso de desnudar a un santo para vestir a otro gusta a los feligreses e incluso a veces irrita a los otros párrocos. Por eso procede atender a quien dijo aquello de que en tiempos de turbación no conviene hacer mudanza. En todo caso, la alegación para asumir esos riesgos es clara: España necesita una alternatva sólida, eficaz. Que haga frente al Gobierno actual. Para eso hace falta la capacidad de don Alberto y la garantía de lealtad de sus impulsores. La primera existe, pero la segunda está por ver. Y ya puestos, no estaría de más en recomendarle al señor presidente de la Xunta que si cambia su “Galicia, Galicia, Galicia· por “España, España, España” tenga presente otro riesgo para el que se incluye un nuevo aviso: el que atribuyen a Teresa de Ávila cuando aconsejaba que “en tiempos de turbación no hacer mudanza”. Lo que sea sonará, si don Alberto se decide por fin a dejar los enigmas y hablar claro: ésta vez no tendrá excusa.