Véñenme á memoria nestes difíciles momentos, quizáis por deformación profesional e sen ningúnha pretensión de panexírico, as primeiras manifestacións das que temos constancia na literatura latina, que deron pé ao nacemento da Oratoria e da Historia como xéneros literarios na Antiga Roma, as laudationes funebris: un membro ou achegado dunha familia romana lembraba as actuacións máis salientables, res gestae, do finado, cunha pretensión claramente mimética.

Nestes días amoréanse na miña cabeza infinidade de feitos que poderían cualificarse de res gestae de Valeriano Martínez (hoxe, 19 de febreiro, estaríamos celebrando o seu cumpreanos), evito conscientemente a utilización do hipocorístico Tito, que dun xeito tan trivial se está a facer e que tan só nos corresponde aos seus familiares e achegados. Estes feitos xa son de todos/as coñecidos, a súa impecable traxectoria pública que se pode resumir en tres palabras: capacidade, traballo e dedicación. Os medios de comunicación destas datas dan boa fe desta faceta da súa vida.

Mais quixera lembrar nesta laudatio outro aspecto menos coñecido, incluso practicamente descoñecido, da súa vida: como un rapaz de familia humilde amosaba unha destreza incrible para moldear coas súas mans os obxectos máis diversos cunha simple navalla ou con algunha ferramenta de albanelería do noso pai, Pepe, como un verdadeiro homo faber.

Probablemente tivese sido un grandísimo arquitecto de non se ter decantado pola economía: os seus deseños de casas cun simple lapis eran esquisitos. Víñalle de neno. Era o noso constructor das chozas que levantabamos nas proximidades da casa familiar. Unha delas case estivo a piques de causarlle un pequeno disgusto: co carrexar das pedras para edificala rompeu o anel que daquela se lle regalaba pola Primeira Comuñón. A bronca de Pacífica, nosa nai, (nótese a antítese) ía ser de campionato. Na súa lucidez mental argallou a resposta: do fatídico suceso tiña a culpa a aireada dos rapacús.

Que dicir daquelas preciosas guitarras acústicas de madeira nas que as cordas das mesmas eran de tanza de pescar. Incluso a perfecta réplica dunha batería feita cos tambores do deterxente da lavadora Westinghouse que a nosa nai lle mercara a Avelino Avilés. Por certo, o grupo musical tiña por nome Os Sintoca, o cantante era Pepito O Lechero e actuabamos no cuberto do pozo de auga da nosa casa fronte ao bar Barbeiro, gratis et amore.

Lembro como modelaba os paus de col a modo de sticks para xogar o hóckey no camiño á beira da nosa casa recén construída ou aqueles carretóns con rodas de aparellos que circulaban á velocidade de vértigo polo río Mardeiro no Piñeiro de Aldán. Familiares e amigos posúen algúns dos seus barcos da ardora feitos dun simple tronco de madeira e dos seus carros de labranza ensamblados minuciosamente, peza a peza (cabezalla, chavella, fungueiros, eixo, rodas...).

Que dicir daqueles cestos e cestas das vimbias que podaba na Corredoura, a finca familiar, e que fendía agarimosamente cos fendedores tallados previamente cos seus delicados dedos. Dous deles están nas miñas mans e en perfecto uso para actividades para as que foron creados. Non deixa de ser un paradoxo que, sendo uns nenos, nosa nai coa súa maternal preocupación e vendo que Tito tiña as mans cheas de espullas o ofrecese a San Bieito de Domaio. Alá fomos os catro, nai e os tres fillos: Cerqueiro, A Unión e chegada a Domaio, pano pertinente pola imaxe do santo e polas mans do noso irmán. Aos poucos días non había sinais das espullas.

Parte da súa actividade artesanal viuse truncada cando marchou estudar á Universidade Laboral de Cheste, Valencia, e posteriormente á de Ourense no 1975, onde os seus compañeiros o tiñan considerado “mellor compañeiro e academicamente mellor alumno”. Reanudaba esta actividade freneticamente cando voltaba de vacacións. Esta súa habilidade innata volveuna amosar anos despois durante a súa estadía na Universidade de Santiago cando nos períodos non lectivos traballaba nunha pequena empresa de pintura dun amigo común da familia, Pepe Novas, para poder sufragar parte dos gastos que xeraban os seus estudos. Trataba deste xeito de minguar na medida do posible o impacto que supoñía na economía familiar, cos outros dous irmáns tamén estudando.

Co decorrer do tempo e ao formar as nosas propias familias perdemos parte da relación cotiá que mantiñamos. Seguía coa súa “teima artesanal” en Pontevedra, primeiro no piso de aluguer, despois no que teñen en propiedade. Seguíu con ela en Bueu, onde un día visitándoo na casa familiar amosábame orgulloso a súa pequena horta e galiñeiro. O seu compadre Quino coméntame que andaba embarcado ultimamente en arranxar unha “bodeguilla” que lle levaba todo o tempo de ocio, no sentido latino do termo (de novo a deformación profesional!!) e non no sentido moderno: “tempo no que un se dedica realmente ao que lle gosta”, xa que a negación do otium é o negotium, o frenético mundo dos negocios, algo ao que non era alleo como conselleiro de Facenda.

Os artesáns, os canteiros do Morrazo, como maxistralmente describe Marcos Calveiro na Compostela do XVI-XVII en Festina lente, adoitaban comunicarse na súa fala gremial e asinar, cando podían, as súas obras: a túa firma, irmán, vai ficar indeleble nos nosos corazóns para sempre.

* Xosé Martínez García é irmán de Valeriano.