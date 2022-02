El regreso de Caín

Animado –algunos dirían que espoleado– por el infantilismo político de la cúspide del PP, se ha producido ahí el retorno de uno de los más antiguos defectos de la humanidad –que en la vida de los partidos es, de un modo u otro, como el llamado “principio de Peter”: más agudo cuanto mayor es la altura en el escalafón–, que se llama “cainismo” y que define a la especie. A la tarea de arrancarse la piel a tiras se habían puesto desde hace tiempo el presidente del PP y su exahijada Isabel Díaz Ayuso; ahora, cuando la pelea es pública y sobre todo notoria, de hacerla aún más encarnizada se dedican los partidos de la oposición, que ratifican a la vez otra de las características de la profesión que aquí se practica: la doble moral.

La única ventaja para el público que siga –por supuesto, atónito en su mayoría, a pesar de que ya se sabe el guion– es que aún no se conocen las consecuencias del vodevil. La visión generalizada es que la batalla la ganó la presidenta de Madrid, pero que la guerra seguirá, porque solo se cerrará –si los jueces lo deciden– un episodio: de tratarse de disputa ideológica, quizá alumbraría una tregua más o menos larga, pero lo que ambos disputan es el poder, y eso, y los métodos, dejan heridas más profundas, aunque parezca mentira. En Galicia eso se sabe bien.

(Prueba de que es así se obtiene de la mera observación: aparte de que se relatan los en apariencia últimos acontecimientos como si se hubiese desarrollado un combate de boxeo, y que los árbitros mediáticos hayan declarado la victoria de Ayuso, ese veredicto empequeñece aún más la figura de Casado y su continuidad no hará sino perjudicar las expectativas ese partido si se limita a mudar de líder: la “renovación” de don Pablo se ilustró con el cambio de sede, y ni eso logró. Del PP tiene gente más capaz y preparada, pero solo los políticos tropiezan tres veces –y algunos más todavía– en la misma piedra.)

Se dejó referencia al “cainismo” rampante y a la doble moral, generalizada en ese oficio: ambos defectos producen que tan poco cambie: mande quien mande, sea quien sea el elegido por la ciudadanía, la envidia, el egoísmo, la miopía que hace distinguir solo la paja en el ojo ajeno y nunca la viga en el propio, prima a la hora de simular decencia. O, al menos, preocupación por la ética, la estética y, lo que sería obligado entre la supuesta creme de la creme –en teoría protagonista de todas estas historias–, el respeto a las normas y al imperio de la ley.

Conste que, y procede insistir, no se trata de redactar epístolas morales ni establecer comparaciones que, si siempre son odiosas, en casos resultan además repugnantes por cuanto tienen de cinismo. Solo cabe lamentar que mientras la sociedad se esfuerza en salir adelante cada día, convivir con las crisis y aceptar sacrificios que no son iguales para todos y se someten a leyes que no se aplica siempre de la misma forma, la merdèe renace, si es que alguna vez se fue, y –por lo que se ve– con una fuerza inusitada. Que ya no permite distinguir con claridad quién es quién, si Caín o Abel. Por eso en lo único que coinciden las encuestas es en que ya casi nadie se fía de la política.