Supongo que en estos días han sido muchos los que para referirse a Ayuso y Casado recurrieron a aquella frase de Adenauer en la que señalaba que “hay enemigos, enemigos mortales y compañeros de partido”, dando cuenta de los tortuosos caminos de la competición política, de la que se da entre los partidos y de la que ocurre dentro de los partidos.

Quizás por eso sea tan importante mirar a las organizaciones políticas como actores unitarios del sistema político y, al mismo tiempo, verlos como espacios donde la competición orgánica resquebraja esa unidad necesaria para tener éxito electoral.

Normalmente, los partidos de derechas controlan mejor esas discrepancias porque los liderazgos son más verticales, más fuertes, asentados en códigos de mayor autoridad; pero también es cierto que cuando este asiento se tambalea, la crisis está servida.

No es la primera vez que escribo que la señora Ayuso nos daría días memorables, se veía venir. Ayuso pertenece a esa saga de damas del “tea party” madrileño en el que la precedieron Cifuentes y antes Esperanza Aguirre, y que llevan tatuado en la frente “no limits”; y por eso no le arriendo la ganancia a nadie que se arriesgue a jugar con ellas al juego del “gallina”.

La unidad de los partidos no consiste en estar de acuerdo en todo; consiste en que la discrepancia no ponga en riesgo los fines de la organización; y mientras esto se mantenga, la cosa va. Pero para ello, una de las partes tiene que estar dispuesta a ceder, a frenar primero en la carrera hacia el abismo para que los dos no se despeñen por el precipicio. Y mucho me temo que en el PP Ayuso va sin frenos y pese a la presión de los barones, a Casado le cuesta frenar; y por eso la reunión que tuvieron el viernes fue tan infructuosa como decepcionante; Casado ofrece cerrar el expediente y Ayuso lo interpreta como un chantaje; que seguramente será verdad, pero no había que contárselo a todo el mundo. En fin, más leña al fuego.

Nadie duda que esto ha abierto una nueva vía a Feijóo, que seguramente habrá recibido una llamada de Casado para que trate de frenar a Ayuso. Porque tampoco a nadie se le escapa que en los últimos tiempos los gestos y las palabras de Feijóo expresan una proximidad con Ayuso que no se corresponde ni con la cercanía de las ideas ni con la de su forma de hacer política, pero algo tendrá el agua cuando se la beben; o es que los enemigos de mis enemigos son mis amigos, que también puede ser.

Mucho me temo que la debilidad de Casado, acrecentada después del esperpento de la reforma laboral y de las elecciones de Castilla y León, se haga crónica en la sede de Génova, que Moreno Bonilla no quiera seguir la ruta de Mañueco y que el resto de barones se rebelen contra una estrategia confrontadora que no les distancia de VOX.

No veo una forma cierta de salir de esta situación; primero porque los barones no perdonarán que la organización debilite o incluso expulse a un cargo institucional del partido por un conflicto interno, y segundo, porque si no lo hace Casado habrá dado muestra expresa de toda su debilidad. Como en los grandes melodramas de salseo, alguien tiene que morir primero; y todo apunta a Teodoro García Egea. A ver si eso basta en esta pasión de populares. Y Feijóo espera.

(*) Equipo de Investigaciones Políticas de la USC.