El municipio de Baltar se localiza en la zona más meridional de la provincia de Ourense y parte es limítrofe con Portugal. Su territorio es muy accidentado, permitiendo varias rutas de senderismo y diversos deportes de riesgo al aire libre. Baltar es un ayuntamiento de interior, ubicado en A Limia, entre los Montes de Montecelo y los Montes da Boullosa y la Sierra de Larouco al sur que, llega a los 1300 m. Ser límite con Portugal, le hace particularmente interesante. Los ríos Salas y Faramontaos, afluentes del Limia, surcan su territorio. El terreno es arenoso, poco fértil, pero tiene frondosos bosques de coníferas. La carretera OU-1110 atraviesa el municipio y lo comunica con Xinzo de Limia y allí por la Autovía A-52, con Ourense y la Meseta. Fue posesión de la Casa de Monterrei. Una de sus parroquias, As Maus, formó parte del Couto Mixto, al extinguirse en 1864 por el tratado de Lisboa, todo fue de Baltar hasta 1870 en el que Rubiás y Santiago se incorporaron a Calvos de Randín.

Patrimonio arqueológico

No ha habido hallazgos notables de época romana ni tampoco se han realizado campañas de excavación hasta la que recientemente un grupo de jóvenes arqueólogos realizó en la aldea de Tosende, en el yacimiento de Santo Vello, apareciendo restos interesantes de época medieval como una tumba antropomórfica y cientos de fragmentos cerámicos.

Hay petroglifos en la falda de la Serra do Laouco. En Gomariz, tumbas excavadas en el suelo. Entre los petroglifos hay que mencionar los descubiertos en el lugar de “Outeiro do Crego”, entre Montecelo y Baltar. Mencionar los castros de “Outeiro do Demo” en la Boullosa y “Outeiro do Castro” en San Antoniño. En “O Terrado”, entre la Boullosa y Baltar, existe un sepulcro antropomorfo, y son numerosos también los vestigios de romanización, como los existente en la llanura aluvial de “A Veiga”, montículos artificiales, canales y pozos ciegos de una supuesta explotación minera aurífera.

Patrimonio artístico

Las 7 parroquias que lo componen tienen edificios de interés, a los que se suman conjuntos de arquitectura rural en casi todos los pueblos con construcciones de indudable interés etnográfico y otras de trazas más cultas.

Abades (San Paio). Iglesia de una nave del siglo XVIII (Una inscripción la fecha en 1768) con espadaña de dos cuerpos y hermosa portada labrada con frontón triangular. ente pilastras acanaladas. Importante retablo barroco del siglo XVII, con intervención en el siglo XVIII de Fray Pedro Pascual García, que hizo la imagen del patrón entre otras cosas. Tiene la parroquia varias capillas con tallas de arte barroco popular en Sampaio, Sabucedo dos Peros, San Martiño dos Peros y Quinta.

Baltar (San Bartolomé). Iglesia de una nave y crucero, fechada en el siglo XVIII, con portada y espadaña con elementos decorativos barrocos. No tiene retablo mayor, pero si un retablo lateral interesante y recientemente restaurado, obra del escultor mercedario Fray Pedro Pascual. Imagen del Crucificado, talla barroca interesante. La cruz procesional es obra probable del platero Montanos. Capilla de la Asunción de arquitectura típica de las capillas rurales.

Garabelos, (Santiago). Iglesia del siglo XVI agrandada en el XVIII. Sobre la puerta de medio punto óculo con celosía calada de piedra. En el interior arcosolio sepulcral con escudo de armas del siglo XVI. Tiene tres retablos barrocos del siglo XVIII. El mayor salomónico con relieves de la Anunciación y la imagen del patrón a caballo, de iconografía no habitual. Interesante cajonería en la sacristía con decoración de temas del repertorio popular. La talla de Santa Lucía del siglo XVI y la cruz procesional del siglo XVII de taller ourensano.

Niñodaguia (San Lourenzo). La iglesia del siglo XVI-XVIII con arco de medio punto y espadaña muy apuntada. Retablos interesantes, pero en mal estado. El mayor de avanzado del siglo XVIII. El mas interesante, el dedicado a la Virgen del Carmen, con talla de la Virgen, protegiendo bajo su manto a los carmelitas, es barroco del siglo XVIII. Hay varias tallas barrocas de interés y una de San Blas del siglo XVI. La cruz procesional de plata del siglo XVIII.

Texós (Santa María). Iglesia del siglo XVIII con portada principal con las “orejas” típicas del barroco. Es interesante el retablo e imagen de la Virgen del Carmen también obra del escultor mercedario de Verín Fray Pedro Pascual. Merecen detención las tallas barrocas de San Benito y San Gregorio. La cruz procesional de plata punzonada por el orfebre de Ourense Carralbal.

Tosende (San Lourenzo). Iglesia del siglo XVI con reformas de los siglos posteriores. En algunos de los muros se ven restos de pinturas murales del siglo XVI. Retablos e imágenes barrocas destacando la de la Virgen del Carmen barroca con una curiosa peana con cabezas de querubines. En el pueblo de Maus, otra iglesia que fue también parroquia dedicada a la Purificación. Retablo mayor unido a dos más pequeños laterales. con tallas de diversos santos entre ellos San Blas, a quien se celebra, algunas son de talleres portugueses. En este pueblo llaman la atención varias casas de noble arquitectura barroca y balconadas que son prueba de la importancia económica de algunos vecinos dedicados al comercio favorecido por ser As Maus, parte del Couto Mixto.

Vilamaior da Boullosa. (Santa María). Iglesia de una sola nave y de buena cantería muy similar a otras cercanas. Elegante y de arquitectura culta la capilla mayor con bóveda de casetones del siglo XVII. Muy interesante el retablo mayor del siglo XVIII de tres cuerpos y 5 calles, con relieves de la Anunciación y la Visitación. Valiosa cruz procesional de plata punzonada por el platero de Ourense Benito Carralbal.

A este patrimonio hay que sumar en la Capital municipal el Museo Nelson Zumel. Nelson Zumel (Nelson González Rodríguez) nació el 19 de marzo de 1928 en Tosende (Baltar). Pasó parte de su vida en Buenos Aires, México y París. La pintura de Nelson Zulmen ha evolucionado desde un realismo objetivo hasta la abstracción. El Museo acoge las obras donadas por el pintor Nelson Zumel al ayuntamiento de Baltar. Colección compuesta por 45 cuadros de este pintor y otros 57 que pertenecen a importantes artistas de los siglos XIX y XX. El museo ocupa dos salas de la Casa de la Cultura de este ayuntamiento.

Patrimonio etnográfico

En la zona comprendida entre los ríos Salas y Faramontaos se encuentran las ruinas de un lugar conocido como Saler, del que se dice que provine el nombre del río y es referencia de leyendas. Llaman “ sivo” al traje típico de la zona y se hacía con lino. En la parroquia de Santa María de Tixós se encuentra uno de los hornos más antiguos del ayuntamiento, así como un crucero y un peto de ánimas. Cruceiros de distinta cronología (XVIII-XX) no faltan en todas las parroquias. En la parroquia de Baltar trasladado a la capilla de la Asunción, desde las cercanías de la iglesia parroquial, en Abades uno cercano a la iglesia fechado en 1715 y el llamado do Curro. En Garabelos dos, el de Vilamaior en el cementerio con mesa-pousadoiro delante. El de Tosende, en medio del pueblo. Muiños y cabaceiros se localizan en varias aldeas.

Entre las fiestas patronales más destacadas del municipio de Baltar, se encuentra la que se celebra en honor a la Virgen de los Remedios en A Boullosa. Com mucho éxito se celebra el 3 de agosto una llamada Fiesta Popular con actuaciones musicales, campeonatos, exhibiciones, gran merienda-cena y chocolatada.

La orografía tan peculiar de Baltar propicia que sea un lugar idóneo para los deportes como el parapente. El municipio cuenta con una escuela “Municipal de Parapente” que posee equipos de vuelo de última generación Y hay señaladas atractiva rutas de senderismo como el “Camiño da Rousía”, el “Camiño Montealegre - Trandeiras”, El “Camiño do Castro” o el “Camiño das Faldas do Larouco”.

En lo que al turismo rural se refiere, Baltar cuenta actualmente con dos casas rurales de alta calidad y servicios, como son: Casa a Rousía y Casa-spa en San Paio.

