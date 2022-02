Las ferias y los trenes, pasto de los carteristas

“Cuidado con los rateros”. Por avisos, que no fuera. El cartel que tanto proliferó antaño en los transportes públicos, no respondía a una advertencia injustificada. Aquella delincuencia menor causó estragos en la primera mitad del siglo XX, con los carteristas siempre dispuestos a desplumar a los incautos.

El inspector jefe de la Comisaria de Vigo, José Rodríguez Arango, llegó a elaborar anualmente desde 1910 una curiosa estadística sobre detenciones del gremio y sus allegados por distintas especialidades: 54 carteristas; 60 descuideros; 16 petardistas; 28 palanqueros; 22 burladores y 8 mecheras. Ese número creció de forma apreciable en los años siguientes, pero apenas supuso un diez por ciento de las sustracciones denunciadas.

Por su parte, el inspector Leonardo Borrego se labró en la Comisaría de Pontevedra durante aquel tiempo lejano una merecida fama en la detención de carteristas, con la parroquia de Lérez en su punto de mira habitualmente. Especial repercusión tuvo una redada nocturna dirigida por Borrego en verano de 1908, cuando cayó por primera vez Juan Fernández “Largastierras”, un pájaro ciertamente peligroso que luego hizo una meritoria carrera.

Junto a “Largastierras”, los agentes José Viéitez y Jesús Sánchez, a las órdenes del mentado inspector, capturaron a Juan Fernández, Manuel Buceta y Juan Arias. Tales detenciones se produjeron en las tabernas de Constantino Torres y Bernardo Estévez, consideradas de pésima reputación y ubicadas en la carretera a Lérez. Los cuatro dieron con sus huesos en la cárcel pontevedresa.

El buen hacer del inspector Borrego no tardó en llegar a conocimiento de la Superioridad, y en 1909 fue premiado con un trasladado a Madrid. Los agentes Serrano, García, Viñas y Fernández, amén de los mentados Vieitez y Sánchez, desarrollaron una larga trayectoria profesional en esta ciudad; sus apellidos fueron habituales en las reseñas periodísticas sobre capturas de carteristas.

En cumplimiento de una ley no escrita, los carteristas no actuaban allí donde moraban. Tal conducta respondía a una aplastante lógica: cuanto más lejos trabajaban, menos posibilidades tenían de ser reconocidos y, además, se granjeaban la comprensión de sus vecinos. Pero tal circunstancia no significó que Pontevedra se librara de empedernidos carteristas, que venían de otros lugares. Los de aquí iban allá y los de allá venían aquí. Ejemplos a contar:

El policía Vicente García detuvo en la calle Arzobispo Malvar al portugués Manuel da Silva, procedente de Vigo, con parte del botín sustraído dos días antes en la casa del cura de Mourente, don Pedro Lago, y compuesto por billetes, monedas antiguas y algunos objetos.

El cabo de la guardia municipal, Marcelino Paz, echó el guante en la plaza de la Herrería a Antonio Juncosa “El Portugués”, reclamado por un juzgado. Y con las manos en la masa también se capturó al paso de la procesión por la calle de la Oliva a un tal Timoteo Sánchez, venido de Vigo para trabajar durante las Fiestas de la Peregrina.

Lo primero que hizo “El Maño”, otro carterista de postín, cuando llegó en tren desde Santiago fue echar mano a la cartera de Rafael Espinosa, gerente de Automóviles La Unión en la plaza de San José. El industrial se dio cuenta y lo retuvo para entregarlo al guardia municipal José Rodríguez.

Dejando de lado a Venerando, que merece capítulo aparte, quizá los dos carteristas más famosos de estos pagos hasta la Guerra Civil fueron Adolfo Lorenzo “El Adolfito” y Juan Fernández “Largastierras”.

Al “Adolfito” lo dieron por muerto en una sangrienta reyerta acaecida la Nochebuena de 1917 en un tugurio de Lérez. Por causas nunca aclaradas, Antonio Vázquez se encaró con Adolfo Lorenzo y en un santiamén le propinó dos puñaladas, dejándolo malherido. Ante la gravedad de su estado, desde la Cruz Roja fue trasladado al Hospital Provincial para recibir la atención debida. Milagrosamente “El Adolfito” vivió para contarlo y salió del centro sanitario tres semanas después. A Antonio Vázquez nunca le echaron el guante.

Por su parte, “Largastierras” tuvo banda propia en Lérez, en compañía de su amante, Carmen Carballeda “La Chabuqueira”, y protagonizó una larga carrera delictiva salpicada por numerosas detenciones. En algunas ocasiones trabajó asociado con Julián García, el carterista más reputado de Ourense.

Especial repercusión tuvo la implicación de “Largastierras y “La Chabuqueira” en una falsificación de billetes de 25 pesetas a escala nacional y descubierta en Barcelona. La interceptación de una carta enviada por ella con 325 pesetas aportadas por él para contribuir al proceso de alteración del papel por parte del grupo catalán, descubrió su implicación. Tres policías de la Dirección General de Seguridad se desplazaron a Pontevedra y procedieron a la detención de la pareja, junto a Jesús Mone, marido de una sobrina de “La Chabuqueira”. Tras confesar su participación en la trama falsaria, fueron trasladados a la capital catalana y puestos a disposición del juez instructor.

La Ley de Vagos y Maleantes que aprobó la Republica y que supuso un endurecimiento de las penas, y después la represión practicada en los primeros años del Franquismo por la Brigada de Investigación Criminal (BIC), causaron estragos entre los carteristas. Muchos de ellos continuaron activos porque no tuvieron otro remedio; pero otros cambiaron de actividad. Al fin y el cabo, el estraperlo, por ejemplo, ofreció mucho juego, y resultó más lucrativo.

Las capturas de carteristas se redujeron sensiblemente por falta de actividad desde mediados del siglo XX. Sin embargo, nunca fallaron a cada feria taurina; una presencia detectada no tanto por las capturas in fraganti, como por las localizaciones de carteras limpias de billetes, pero con los documentos intactos.

Tras cada denuncia recibida, la policía sabía dónde buscar: tras los muros de la fábrica de Pazó, lindante con el coso de San Roque. Los carteristas tiraban allí las billeteras después de sus aseadas faenas. El constructor Benigno Esperón contó que cuando adquirió la antigua fabrica para levantar el complejo actual, todavía encontró veintisiete carteras entre sus restos asilvestrados.

Luego, la desaparición de los profesores en tan noble arte sobre los maniquís de cascabeles, que ya contamos, terminó por extinguir de forma natural, poquito a poco, la muy noble y fina Escuela de Carteristas de Lérez.

La próxima semana trataremos en la amplitud que merece la figura del carterista de carteristas por excelencia, Venerando Fernández González.

Carlos Caba, el comisario respetado

Carlos Caba Landa, inspector de policía sui géneris, hombre de mundo y basta cultura, llegó a Pontevedra como segundo jefe de la Comisaría Provincial a mediados de los años 40. Sin dejar de cumplir con su obligación, sintió una mezcla de admiración y comprensión por los moinantes de Lérez y sus primos los carteristas, a quienes terminó por conocer muy bien. Seguramente resultó el policía que trató a unos y otros con mayor deferencia en sus malos momentos, y por esa razón le tuvieron ley. Para ellos siempre fue “don Carlos”. Como una caja de Pandora, Lérez encerraba para Caba tres grandes motivos: la belleza de su río, el cenobio de San Benito que encara al hombre con la eternidad y “la mejor escuela del hampa que corre “la general” Madrid-Vigo y Madrid-Coruña, con incursiones por los cotos mineros de Villablino y Ponferrada, y algún que otro despiste hasta Langreo”. Esta definición plasmó en una memorable crónica sobre la “poética social” de dicha parroquia, que FARO llevó a su portada el día de la Peregrina de 1953. Caba se cuidó mucho de rebajar el término hampón al nivel menos canalla de su significado etimológico; apenas un corte de mangas a la ley. La Escuela de Hampa de Lérez era para él una peculiar modalidad picaresca en la mejor tradición literaria. Decía que aquellos hombres, entre feriantes, baratijeros, artistas y mangantes, respondían al nombre genérico de moinantes. En definitiva, “unos genios comerciales desviados”. Caba defendía en su tertulia de La Niña Bonita que los carteristas eran sobre todo artistas por la destreza mostrada en su oficio dañino. Nunca dejó de pasmarse ante su facilidad para despojar de billetera, pluma, reloj o anillo al más pintado.

Prudencio Landín, abogado de oficio

A lo largo de su medio siglo en el ejercicio de la abogacía, Prudencio Landín Tobio intervino como abogado de oficio de numerosos carteristas y conoció su mejor y también su peor cara, o sea al agradecido y al ingrato. El agradecido fue un chaval al que libró de la cárcel por el robo de una cartera en la estación de Guillarei. Unos años después, acudió raudo en su busca hasta un hotel de Vigo para devolver a Landín la cartera afanada por un compañero de fatigas. El propio joven le explicó que, al revisar el botín obtenido con otros tres colegas tras una jornada provechosa, apareció la documentación del letrado en una cartera sustraída. Enseguida contó a sus amigos la deuda contraída con don Prudencio y solicitó la venia para su devolución, con las disculpas pertinentes y, por supuesto, sin faltar de la billetera una sola peseta. Por el contrario, el ingrato resultó otro ladronzuelo de Ponteareas al que sacó de la prisión después de obtener su absolución. Lo primero que hizo al recobrar su libertad y antes de tomar el tren para volver a su pueblo, fue pasar por el despacho de Landín y deshacerse en parabienes. Pero por aquello de la deformación profesional, al irse afanó un paraguas junto a la puerta. El abogado se percató enseguida de su falta y como el paraguas era bueno, acudió en su busca a la estación, donde localizó e increpó al tal sujeto. Dos policías de servicio presenciaron la escena, echaron el guante al desagradecido y preguntaron al letrado si debían llevarlo en la cárcel. Ante su sorpresa, Landín rogó que no lo hicieran, no fuera a tocarle su defensa otra vez por el turno de oficio y luego se pasara por el despacho para agradecerle su actuación de igual forma; o sea llevándose cualquier otra cosa a mano, antes de irse.