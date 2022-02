O calote das elétricas

A palavra calote deve ser entendida neste texto e contexto com o sentido de “dívida nom paga”, “contraída por quem nom tem a intençom de pagar ou saldar”, nomeadamente as elétricas ou as indústrias eletrointensivas. Por extensom, pode ser interpretada como “burla”, “trapaça”. É muito importante precisar o significado das unidades lexicais, pois umha das caraterísticas das línguas românicas é a polissemia, quer dizer, as palavras costumam oferecer vários sentidos e à sua vez podem ser sinónimas absolutas (fenômeno menos freqüente) ou sinónimas parciais (feito mais abundante).

Esta denominaçom poderíamos aplicá-la às grandes entidades bancárias (que fôrom incorporando ou comprando as pequenas e medianas, com a conseguinte reduçom de agências e postos de trabalho), às grandes empresas de alimentaçom; às asseguradoras; aos grupos de seguros sanitários; às residências para as pessoas idosas e até às funerárias, etc. Todas estas empresas podem ser claros exemplos do claro capitalismo de exploraçom do nosso território ou recursos (por exemplo, água). As elétricas com a sua atividade lesam na Galiza interesses ambientais, sociais e económicos, enquanto os seus enormes lucros nom redundam na Galiza, por terem as suas sedes e pagarem os seus impostos fora desta nacionalidade histórica; apenas criam empregos; podem funcionar como franquícias... Mal deixam benefícios na Galiza, exportadora de eletricidade, porém os galegos estamos a pagar as faturas da eletricidade ao mesmo prezo que outros territórios (“somos escravos delas”).

“As respostas urgentes do Governo som herdeiras do ‘podo prometer e prometo’ ou do clássico ‘Volte você amanhá’”

As respostas urgentes do Governo som herdeiras do “podo prometer e prometo” ou do clássico “Volte você amanhá” ou “Telefone você ao número X”. Publica convocatórias sobre “Projetos para X” (o xis umha letra da que tanto abusam as “Normas oficialistas”) podem corresponder para “digitalizar”, “transformar, modernizar e impulsar”, “vertebrar” ou solicitar os conhecidos “Fundos Next Generation”... ou as “Estratégias para X” (os leitores podem incorporar a unidade lexical que considerarem mais adequada). No caso das pessoas idosas, o Governo concede prazos, para que as entidades bancárias “apresentem medidas para X” (por exemplo, revisar protocolos), por acaso também poderiam “criar Comissons para X”, apesar de ser notório que nom servem para nada. Além do mais, em vez de baixar os impostos (por exemplo o IVA) esbanja milhares de euros, e diferentemente do que fazemos a gente do comum, nom muda a sua política de esbanjamento dos fundos públicos. As pessoas idosas nom som imbecis ou estólidas.

Revelam-se de atualidade os desenhos do grande Castelao, recolhidos no seu “Álbum”, som de umha grande tristura e reproduzem as terríveis angústias quotidianas. O espírito de Castelao denunciava já a miséria e servidom ancestral da Galiza, a vizinhança com Portugal: vemos a ironia em “Que lástema de bois!”, e queixas diversas em “Para tocá-la gaita compren mais folgos que para tocá-la guitarra”, “E os da banda d’alá son mais extranxeiros que os de Madrí?”, “En Galiza non se pide nada, emigra-se”, “Os esclavos do fisco”. E ainda outro mais que adaptamos com algumha mudança: “Mejam por nós, e dizem que chove”.

*Professora Catedrática de Universidade