Macron, Putin e a (moi longa) mesa branca

Segundo notifican, e aclaran, os diversos medios de comunicación, velaí que acontece que –segundo á súa vez veñen de notificar/aclarar fontes do Kremlin– o único motivo real e verdadeiro polo que Emmanuel Macron e mais Vladímir Putin foron sentar nos extremos dunha longa, pero que moi longa, interminable mesa de inmaculada cor branca, e no transcurso da recente visita que o presidente francés realizou a Moscovo, non veu ser outro máis que a negativa macroniana a someterse a unha PCR á súa chegada á capital de todas as Rusias (por máis, iso si, que o Elíseo informe, da súa parte, que Monsieur Macron non puido realizala, a referida PCR, “por cuestións de axenda” e é que sabidas resultan as velocidades nas que transitan pola vida adiante as xentes de semellante condición á súa, en fin...) e non, xa que logo, por mor de calquera outra causa digna dunha moi sesuda investigación por parte de Íker Jiménez e mais os seus horizontes de misterio, ectoplasmas e arreguizos mil.

Vaia; que non se tratou en ningún caso dunha metáfora putinesca en relación á campaña napoleónica, aló por xuño-decembro de 1812, nin/ou tampouco dunha referencia a esoutro longo, pero que moi longo, interminable camiño percorrido, ou a percorrer, por parte xa doutros invasores no pasado –eis Carlos XII de Suecia e mais Adolf Hitler– xa en tempos presentes, made in NATO. “Señor presidente Putin, como presidente, pola miña parte, da moi todopoderosa República Francesa, veño esixirlle que retire decontado as súas tropas de...” . “Que, como di? –retrucou D. Vladímir–. Achéguese máis, M. Macron, ‘s’il vous plaît’, que desde tan lonxe non o escoito ben”. “Dígolle, señor presidente, que a topoderosa República Francesa, e eu no seu nome, está aquí para esixirlle a Vde. que...” . “Ladra, ladra, chucho, que no te escucho!”, concluíu o tovarich líder, ou como queira que se traduza en caracteres cirílicos a coñecida sentenza española y olé.

“Para nada lles convén a Macron e ‘tutti quanti’ optaren polo puro faroleo nesta partida”

En fin; sen dúbida que caben aínda outras interpretacións respecto dos tamaños de mesas e etc; porén, aínda que esta sexa unha sección para adultos, penso que tampouco é cousa de entrarmos en detalles aquí e agora. En calquera caso, para aqueles que fantasean con que o presidente de todos e todas os franceses/as deveña o cumprido sucesor de mamai Angela –Merkel, nin que dicir ten, e agora que a señora chanceler xa pode acudir de vacacións alí onde non fora de nova: Mallorca, Benidorm, Canarias.., a elixir–, á fronte dos destinos de Europa, a longa, pero que moi longa, interminable mesa branca si que se constata como esa mesma distancia que separa a D. Emmanuel do seu obxectivo.

“Se ingleses e americanos queren que Francia teña a súa zona de ocupación, que vaian estreitando as súas”: velaí a sentenza de Iosif Stalin cando Winston Churchill insistiu, durante a conferencia de Potsdam, en reclamar para os franceses unha parte do territorio alemán. “Para nós, trátase dunha cuestión de honra”, púxose moi serio sir Winston e velaí que, finalmente e xa con Clement Attlee como sucesor, foi quen de situar os seus aliados entre as potencias vencedoras da Segunda Guerra Mundial. Xa que logo, malia que derrotada en Indochina; outra vez en quebra en terras de Alxeria e recuando logo da crise de Suez, no outono de 1956, eis que a República francesa –Charles De Gaulle e mais a “force de frappe” de por medio– tentou por todos os medios recuperar/relanzar toda a súa “grandeur”. Charles de Gaulle, mais oui. E logo del Georges Pompidou, Valéry Giscard d´Estaing, François Miterrand, Jacques Chirac –todos eles por enriba do 1,80m–; Nicolas Sarkozy, François Holland e, agora mesmo, Emmanuel Macron (todos eles por debaixo do 1,80m). Certamente, nada, absolutamente nada teño en contra da xente de estatura curta e, desde logo, non semella que o ser alto teña que constituír unha condición sine qua non para acceder á presidencia dos franceses; mais coido que, se cadra, é o caso de estarmos, agora si, en presenza de toda unha metáfora.

Imposible, polo tanto, Francia sen Alemaña –e calquera reedición das Panzerdivision provoca aínda, oitenta anos despois, ataques de ansiedade mesmo na propia terra alemá–, tórnase imposible asemade unha Europa como potencia militar de primeira magnitude. Ben coñecedor, daquela, das debilidades alleas, Vladímir Putin anda a tentar ligar agora mesmo unha escaleira de cor ou, polo menos, unha ‘full house’ na fronteira con Ucraína. Certamente, coido que para nada lles convén a Macron e mais ‘tutti quanti’ optaren, mentres, polo puro faroleo nesta partida.