No puede negarse que vivimos épocas de cierto deterioro de los buenos modales, de aquellos hábitos propios de lo que se viene llamando urbanidad, entendida, según la define el diccionario de la RAE, como “cortesanía, comedimiento, atención y buen modo”, donde cortesanía la entiendo como sinónimo de cortesía. Esa pérdida de los buenos modos llega a veces a omisiones, actitudes o excesos que dan al trato entre personas un tono deslustrado, un deje embastecido, con lo que ello supone de aspereza en la convivencia, deprimente fealdad en el trato y, en ocasiones, un injusto desdén por la estética.

Los ejemplos son múltiples y se detectan en ámbitos diversos: en la calle, en el tráfico viario, en las aulas, en el vestir, en el mundo laboral, en la playa, en el restaurante, en el uso del lenguaje, en la política... Poco a poco se va perdiendo el sentido estético en la convivencia, es la ascendente masificación de la vulgaridad. Hay una difusa y confusa idea de que democratizar es vulgarizar.

No sé de dónde ha salido la estupidez catedralicia que identifica el desdén por las formas sociales con lo que dan en llamar autenticidad, que es algo así como una naturalidad desinhibida y asilvestrada.

Este desprecio, bastardeo o ignorancia de las formas y modales se ha trasladado también al ámbito del mundo de la justicia donde, no obstante ser el imperio de la formalidad y el ritual, hay reglas de urbanidad forense que se han debilitado de forma extraordinaria por ese fenómeno de general ramplonería y desdén por las formas y la incomprensible claudicación –y complicidad– de quienes debieran velar por ellas. No se trata de reponer o imponer modos y maneras apolilladas, con olor a naftalina, vestigios de viejos protocolos hoy en desuso o injustificados; pero sí es conveniente salvaguardar unos niveles mínimos sin los cuales se produce una cierta tosquedad en los modales, allí donde la forma tiene una función y un mensaje concretos. Es cierto, lo sé, que hay formas que son expresión accesoria que no compromete las garantías y rectitud del fondo, pero sí desvelan el nivel de educación de las personas y, en ocasiones, su omisión supone desdén por la consideración debida al acto o al lugar. Otras veces es cuestión, sencillamente, de buen o de mal gusto. Y este segundo galopa en el mundo actual a zancadas desbocadas y polvorientas.

“No sé de dónde ha salido la estupidez catedralicia que identifica el desdén por las formas sociales con lo que dan en llamar autenticidad”

En relación con la vida del foro se advierte una evidente depreciación de las formas, del buen gusto y hasta de ciertas normas de urbanidad. Y me refiero a todos los protagonistas con presencia en el foro y, por tanto, no solo a los abogados, sino también a los jueces, pues, lamentablemente, los hay que faltan a las normas del buen hacer en sala y al deber de mantener las buenas formas y respeto al dirigirse a los letrados en el curso de las vistas. La experiencia es rica en ejemplos.

Extravagancia y mal gusto. Ya constituido el tribunal, el abogado entra en la sala abrigado con una voluminosa parka, la toga colgada de un brazo, y del otro, el casco de letrado motorizado. Lo deposita en una silla y, antes de tomar asiento, ante la paciente mirada del tribunal, logra encajar sobre la prenda de abrigo una toga cuyas costuras amenazan con reventar, y así, con apariencia de hipopótamo togado, se dispone a hacer su defensa.

Inadmisible descortesía forense. Ocurre a veces que algunos abogados, insensibles a las formas y a la estética, y en la más absoluta desorientación espacial, toman la sala de audiencia por vestidor y al tribunal por espectador de excepción de su vestir pinturero. Con el tribunal ya constituido, y dada la voz de audiencia pública, entra el abogado en la sala presto y ligero, con la toga recogida en un brazo; accede a los estrados y, a presencia del tribunal, se pone la toga para, al final, tomar asiento. Lo sorprendente es que, a veces, todo ello acontece ante la mirada y silencio bovinos de quien preside el tribunal o del juez o jueza de turno inexplicablemente tolerante. ¿Tan difícil es entender que cuando el abogado accede a la sala de vistas con el tribunal ya constituido en audiencia pública, aquel debe hacerlo ya vestido reglamentariamente, es decir, con la toga puesta? ¿Desde cuándo el tribunal tiene que esperar a que el letrado se vista y componga dentro del recinto?

Salutaciones improcedentes. Actúa de modo inconveniente el abogado que al terminar el juicio se acerca a la mesa del tribunal para estrechar la mano de los jueces con alguna disculpa o sin ella; ni es el momento ni el lugar para tal excentricidad; se supone que es gesto buscado por el abogado ante la vista de su cliente, presente en la sala, para que asista a ese gesto de cercanía y confraternidad con los jueces. De igual modo es extravagante e inadecuado el juez o presidente del tribunal que, sin venir a cuento, al terminar el último juicio de la mañana se acerque a la mesa de los abogados para darles la mano, así, en plan campechano. Ni el escenario –la sala de audiencia– ni la ocasión se prestan a la representación de ese compadreo de ocasión.

Lo narrado no es más que un botón de muestra. Otro día seguiremos, que hay para dar y tomar. Por hoy baste, que ya me habré granjeado unas cuantas ojerizas.